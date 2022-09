La nouvelle Peugeot 408, la plus chère des Peugeot à son lancement ?

Nouvelle Peugeot 408

Le prix de la nouvelle Peugeot 408 a fuité : il devait être annoncé officiellement dans quelques jours pour l’ouverture des commandes. Comme le veut désormais la coutume, la Peugeot 408 aura droit à une version spécifique de lancement. Cette Peugeot 408 First Edition sera volontairement haut de gamme et très bien équipée. En général au lancement d’un modèle, ce sont les versions supérieures qui sont le plus plébiscitées, avant une descente en gamme durant sa carrière.

Et pour son lancement, la Peugeot 408 va taper très haut avec un tarif de lancement de 50600 euros ! Un tarif qui concerne la motorisation hybride rechargeable la plus puissante de la gamme, avec 225 ch. Contrairement au 3008, la 408 ne pourra pas profiter de la version Hybrid 4 avec un moteur électrique placé sur l’essieu arrière, et une puissance de 300 ch. Cette nouvelle familiale est en effet basé sur la plate-forme de la 308.

En location longue durée, Peugeot va proposer une offre pour les particuliers à 490 euros par mois, après un apport de 7900 euros. Ce loyer sera ramené à 6900 euros bonus déduit, ce qui stipule un prix d’achat remisé inférieur à 50.000 euros pour y être éligible.

Les clients intéressés pourront directement réserver le véhicule sur Peugeot Store. La vente en ligne va devenir une grande tendance dans les années à venir…

Le contenu de cette Peugeot 408 First Edition

A ce tarif, cette 408 First Edition est basée sur la finition supérieure GT. Elle offrira en plus la peinture métallisée bleu obsession ( couleur de lancement du modèle ), les jantes optionnelles 20″, les sièges avant électriques, chauffants et massants, et le chargeur embarqué de 7,4 kW qui permet une recharge sur une prise standard en moins de 5H, et sur une Wallbox en moins de 2H.

Au final ce prix n’a rien d’étonnant : une 308 SW GT Hybrid 225 ch est affichée à plus de 47000 euros.

Mais il aurait sans doute été un peu plus démocratique de proposer également des motorisations plus accessibles avec cette version de lancement.

A son lancement en 2018, la Peugeot 508 First Edition était affichée à 48750 euros avec la motorisation essence Puretech 225 EAT8. Et les tarifs de la version de base étaient seulement de 32300 euros !

Cette 408 arriverait donc avec le prix de lancement le plus élevé pour une Peugeot….à moins que d’autres versions ne soient proposées en même temps. La suite, dans les jours à venir !