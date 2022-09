Skoda Vision 7S : ce SUV électrique 7 places arrive en 2026

Skoda Vision 7S

Skoda nous présent le Vision 7S : un concept qui préfigure un nouveau SUV électrique qui arrivera sur le marché d’ici 2026. Cette nouveauté fait partie d’un trio de modèles attendu dans les prochaines années, qui participera à la transformation électrique de Skoda. La marque tchèque ambitionne de vendre entre 50 et 70 % de voitures électriques d’ici 2030. Un chiffre qui peut paraître faisable, mais nécessite également une montée en gamme. Les SUV électriques par exemple, sont chers. Le client Skoda ne sera certainement plus celui qui achetait une Fabia…

Nouveau design inauguré par le concept Vision 7S

Les designers Skoda ont totalement repensé le style de la marque. Ce SUV Vision 7S inaugure un nouveau design, avec une face avant au regard appelé Tech-Deck avec des blocs optiques en forme de T. Teck Deck correspond à une réinterprétation moderne de la calandre Skoda. Tous les capteurs sont dissimulés par un verre assombri, qui fait partie de ce nouveau style.

De profil, les passages de roues carrés abritent de généreuses jantes alliage 22″ aérodynamiques, entièrement fermées. Au-dessus des jupes latérales, les sorties d’air servent aussi de marche-pied pour accéder aux places arrière. L’accès se fait par des portes à ouverture antagoniste, comme chez Rolls-Royce !

La couleur matte Vert Explorer est une première pour Skoda. Est-ce que ça suivra en série ?

Autre changement, la nouvelle identité graphique qui comprend un nouveau logo 2D pour Skoda. Celui-ci utilisera désormais deux teintes : Emerald et Electric Green.

600 km d’autonomie

Ce futur modèle pourra disposer d’une autonomie de plus de 600 km, grâce à une batterie de 89 kWh. Comme les autres modèles électriques du groupe Volkswagen de nouvelle génération, il repose sur la plateforme modulaire MEB. La recharge bénéficie d’une puissance de 200 kW !

A l’intérieur de ce concept, les concepteurs ont privilégié des « surfaces interactives », et des matériaux durables. Les configurations permettent de passer de la conduite au repos, avec notamment un écran central orientable de 14,6″. Avec son double méplat, le volant est particulièrement futuriste et inédit pour Skoda.

Une innovation peut aussi étonner : le positionnement du siège enfant au niveau de la console centrale, devant les sièges de la seconde rangée ! Une position qui correspond à l’endroit le plus sûr, pour éviter un impact en cas de choc latéral.

Le calendrier des prochaines nouveautés Skoda

Skoda en profite pour nous annoncer que les nouvelles générations des Superb et Kodiaq seront présentées au second semestre 2023. Ces deux modèles devraient être encore proposés avec des versions thermiques, et des versions hybrides rechargeables.

Autre nouveauté 2023 : la compacte Scala sera restylée. Ce sera ensuite au tour de l’Octavia d’être restylée, mais en 2024 seulement.

Ce qui nous intéresse également, ce sont les trois nouveaux modèles électriques annoncés d’ici 2026. En dehors de ce grand SUV, un SUV compact est prévu, ainsi qu’un modèle plus petit. Sans plus de précisions ! Il pourrait s’agir de la version dérivée de la future Volkswagen ID.2.

La stratégie d’électrification Next Level Skoda 2030 s’accompagne d’un investissement majeur de 5,6 milliards d’euros supplémentaires pour l’électromobilité. 700 millions seront aussi investis pour la digitalisation du constructeur. Ce qui sous-entend certainement un développement de la vente en ligne…

Skoda Vision 7S

Skoda Vision 7S

Skoda Vision 7S

L’intérieur de ce concept électrique inédit