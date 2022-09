Audi Q4 e-tron : 8000 euros de hausse en un an !

Audi Q4 Sportback 40 e-tron

A sa sortie en juillet 2021, le SUV électrique Audi Q4 e-tron était proposé à partir de 42800 euros prix catalogue. Un tarif plutôt compétitif pour un SUV électrique premium, même s’il s’agit bien évidemment d’une première version à laquelle il faut rajouter un certain nombre d’options. Ce tarif permettait alors de bénéficier du bonus écologique, de 7000 euros l’an passé et de 6000 euros cette année.

Mais un an plus tard, le prix de base du Q4 e-tron a franchi la barre des 50.000 euros : il se situe à 50900 euros, soit 8100 euros de plus !

Un prix qui ne lui donne même pas accès au petit bonus écologique de 2000 euros sans remise. Mais les concessionnaires vous feront sans doute une fleur ! Il sera en revanche difficile de ne pas faire grimper le prix, car en version de base il manque quand même des équipements importants. La version S-Line, elle, fait passer le prix à plus de 60.000 euros.

Cette hausse de prix ne s’explique pas par un équipement supérieur, mais par l’indisponibilité de la motorisation 35 e-tron de 125 kW, soit 170 ch. Actuellement l’offre débute avec la motorisation 40 e-tron, qui délivre 150 kW soit 204 ch. Avouez que ça fait cher les 25 kW de plus…Mais l’autonomie est également supérieure, puisqu’elle est annoncée à 520 km en cycle mixte, contre seulement 349 km pour la version 35 e-tron.

Audi a adapté la gamme en raison des problèmes d’approvisionnement de certaines pièces, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Ce qui a dans l’immédiat poussé Audi à faire l’impasse sur la version la plus accessible…

Ce SUV est aussi proposé en carrosserie Sportback, un SUV coupé facturé 2000 euros de plus.

Que donne le Q4 40 e-tron face à la Tesla Model Y ?

Désormais affiché à 49900 euros, le SUV Tesla Model Y se positionne à 1000 euros de moins que le Q4 e-tron. Cette version propulsion est annoncée à 455 km d’autonomie, soit moins que le Q4 40 e-tron. Un point pour Audi.

Les performances sont nettement plus en faveur du Model Y : 0 à 100 km/h en 6,9 s, contre 8,5 s pour le Q4 e-tron. Et la vitesse de pointe est bridée à 160 km/h chez Audi, alors qu’elle peut atteindre 217 km/h chez Tesla. Si l’américaine double l’allemande sur autobahn, des dents vont grincer..

Un point pour Tesla. Il vous faudra peut-être départager les deux modèles sur l’équipement, avec un Model Y qui ne propose que très peu d’options. Son équipement est plus complet avec de série un toit panoramique, le régulateur adaptatif, les sièges avant chauffants et électriques, le système de navigation…

Second point pour Tesla. Le Q4 e-tron pourra avancer d’autres arguments, comme sa fabrication en Europe ( le Model Y Propulsion vient de Chine )ou son réseau de concessionnaires pour l’après-vente.