Enervé par la polémique, Hanouna revend son Mercedes Classe G !

Le Mercedes Classe G de Cyril Hanouna est en vente

C’est un rebondissement que l’on n’aurait pas imaginé aussi rapide : l’animateur de TPMP Cyril Hanouna revend son Mercedes Classe G Brabus, quelques semaines après la polémique vue sur les réseaux sociaux et dans la presse people.

Comme quoi, il n’est pas forcément facile d’assumer l’image d’un véhicule aussi polluant de nos jours. L’annonce de ce Classe G publiée sur lacentrale indique des rejets de CO2 de 289 g. Un chiffre évidemment très élevé, mais pour une voiture qui n’est pas faite pour réaliser de gros kilométrages annuels.

La preuve : immatriculé en 2016, ce Classe G n’a que 20.000 km au compteur. Il s’agit donc bien d’une voiture utilisée sur de petites distances essentiellement, comme la plupart des voitures de prestige. C’est un élément à garder en tête lorsqu’on se penche sur la consommation et les rejets polluants de ces véhicules hors normes…

Pour ceux qui seraient intéressés pour acquérir le Mercedes Classe G de Cyril Hanouna, le voici sur la centrale au prix coquet de 220.000 euros.

Il s’agit d’un Classe G 63 AMG, motorisé par un moteur V8 de 422 ch. Mercedes proposait une version encore plus extrême jusqu’en 2017 : le G65 AMG, motorisé par un bloc V12. Ce moteur biturbo développait alors 630 ch !

D’ailleurs si vous regardez et classez les Mercedes Classe G par prix décroissant sur lacentrale, vous verrez que cet exemplaire appartenant à l’animateur de C8 n’apparait même pas en première page des annonces. Il y a encore plus cher, et aussi plus polluant…

Cyril Hanouna a ainsi déclaré dans TPMP : « ils m’ont cassé les couilles tout l’été avec mon 4X4 », « ils m’ont casse la tête, avec ce 4X4 et des articles et des articles…je suis à deux doigts de le vendre ». Avant de finalement mettre en vente cet engin peu discret. A Valérie Benaïm qui lui demande où est finalement ce 4X4, l’animateur lui répond un « il est donc ton c…. ».