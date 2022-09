Citroën C3 You : une hausse de 1750 euros…en un an !

C3 You!

En juillet 2021, nous vous présentions la série spéciale Citroën C3 You! qui venait se placer sous la version Live. Le prix était alors de 14490 euros.

Un an plus tard, le tarif est désormais de 16240 euros, soit 1750 euros de hausse en un an ! C’est nettement plus que l’inflation…

Pas de changement sous le capot de cette Citroën C3, avec toujours le petit 3 cylindres 1.2 Puretech de 83 ch avec Stop & Start.

Nouveauté en revanche du côté du diesel, indisponible l’an passé : la C3 You! est aussi proposée avec la motorisation diesel BlueHDI 100 S&S pour 19040 euros.

Côté présentation, la peinture métallisé sable nacré est de série, alors qu’il faut même ajouter 200 euros pour une peinture blanc banquise. Le toit bi-ton blanc opale est en option à 300 euros, sauf bien entendu si vous choisissez le blanc pour la couleur de caisse. Les spécificités de la série You! sont toujours les enjoliveurs d’antibrouillards blancs, et les coques de rétroviseurs blancs.

A l’intérieur, il manque surtout l’écran tactile au centre de la planche de bord. Une lacune qui passe mal en 2022. Dommage car la planche de bord était bien présentée avec un bandeau de planche de bord noir laqué.

L’équipement de série comprend toujours la climatisation manuelle, le régulateur-limiteur de vitesse, les projecteurs anti-brouillard, le système audio numérique MP3 4 HP, les rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, l’alerte de Franchissement Involontaire de Ligne.

A ce tarif, la C3 You! est placée au même niveau de prix que la Peugeot 208 Like, et se trouve mieux placée que la Renault Clio de base.

La seule rivale mieux placée parmi les meilleures ventes est la Dacia Sandero. Une version Essential dotée de la climatisation en option, avec le moteur TCe 90 ch, est vendue à 13200 euros. Elle reste encore moins chère que la C3 de 2021…

Citroën a bien remanié la gamme de la C3, qui se rapproche de la fin de carrière. Elle ne comprend que 4 versions : cette version You!, la C3 C-Series au rapport prix-équipements avantageux, la finition Shine, et la C3 ELLE.