Voici ce qui pousse Dacia à abandonner le diesel très prochainement

Le Duster actuel sera renouvelé en 2024

Alors que les motorisations diesel auront été plébiscitées dans la précédente génération des Dacia Sandero et Duster, ce n’est plus le cas aujourd’hui. La transition est en marche chez Dacia, qui va progressivement faire évoluer son offre de motorisations. A l’heure actuelle, la voiture la plus verte est la Dacia Spring, la seule électrique siglée Dacia. ( lire notre essai Dacia Spring, l’écologie punitive ? )

Dacia est particulièrement à la traîne au niveau des motorisations hybrides, puisqu’elle n’en propose pas une seule !

La marque roumaine se distingue en revanche avec une offre bicarburation GPL qui séduit de nombreux clients, qui tournent le dos au diesel pour plusieurs raisons. Depuis le scandale des TDI aux émissions polluantes truquées, la confiance envers le diesel s’est érodée. De nombreux constructeurs ont décidé de tourner la page, et les pouvoirs publics le bannissent également des grandes villes à travers les ZFE. Ajoutez au tableau des tarifs qui grimpent et dépassent ceux du SP95 E10, le diesel ne fait plus recette.

Chez Dacia, les acheteurs sont avant tout des particuliers. Le fait de ne pas cibler les professionnels a aussi accéléré la sortie du diesel.

C’est ce qui a conduit la marque à ne plus proposer de moteur fonctionnant au gazole sur la nouvelle Sandero apparue l’année passée. L’offre se concentre sur l’essence et la bicarburation GPL, avec des ventes très élevées qui valident le schéma.

Adieu le diesel, mais bienvenue à l’hybridation

Dacia a pu ainsi renouveler le système sur son nouveau Jogger, qui a remplacé les Lodgy et Dokker. Résultat, fin 2022, seul l’actuel Duster en fin de vie dispose encore de moteurs diesel au catalogue. Cette situation a déjà une fin dans le calendrier. A son renouvellement, le Dacia Duster ne proposera plus de moteur diesel. Il devrait en revanche étoffer l’offre avec la motorisation hybride E-TECH du Captur. Car le Duster a toujours été proposé avec une transmission intégrale, qui suppose aussi un moteur un peu plus généreux que ceux proposés sur une Sandero.

La motorisation E-TECH qui développe 145 ch devrait arriver dès 2023 sur le Jogger, avant apparaître sur le nouveau Duster en 2024. Une évolution naturelle, qui ne devrait pas déranger la clientèle Dacia.

Dacia va aussi pouvoir emprunter les toutes dernières motorisations hybrides du Renault Austral pour le nouveau Bigster, le futur SUV 7 places de la marque.

Une vraie transition, qui sera aussi accompagnée dans le futur de nouveautés 100 % électriques. La Spring devrait notamment être remplacée par une nouvelle génération d’ici 3 ans, et d’autres modèles devraient suivre…