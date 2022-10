Voici la cousine chinoise de la Dacia Spring !

Dongfeng EV EX1 PRO

En Chine, la Dacia Spring a une cousine très proche : la Dongfeng EV EX1 PRO. L’explication est assez simple : Renault et Dongfeng Motor ont conclu ensemble un accord en 2015 pour la production de voitures électriques en Chine. Et en dehors de l’Europe, la Dacia Spring est plus connue sous le nom de Renault K-ZE.

Esthétiquement, les différences esthétiques entre cette Dongfeng EV EX1 PRO et la Spring se concentrent sur la face avant : bouclier, calandre et blocs optiques sont spécifiques à cette version. Le capot est également retouché, puisqu’il se dispense de l’encoche prévue pour le losange Renault.

De profil en revanche, difficile de trouver des différences. Le profil est identique à celui de la Dacia commercialisée chez nous, à l’exception des motifs apposés sur les baguettes latérales !

Vue de derrière, la Dongfeng EV EX1 PRO se distingue par son bouclier légèrement différent, et un dessin intérieur de feux remanié. Le hayon est identique, mais reçoit ici d’autres badges et logos…

Dongfeng tente aussi de dynamiser l’engin avec un look noir et rouge, dans un autre esprit que celui de Dacia.

Une Dongfeng identique à l’intérieur mais à l’autonomie supérieure : 331 km !

A l’intérieur, le conducteur d’une Spring ne serait pas non plus dépaysé ! Mais il ne retrouverait pas les commandes au volant sur cette version.

La sécurité n’a pas été oubliée, puisque les airbags sont bien présents, alors que ce n’est pas généralisé sur les modèles chinois concurrents.

Pas de différence pour la capacité de la petite batterie, de l’ordre de 27 kWh. Mais l’autonomie est annoncée à 331 km aux clients chinois, contre seulement 230 km pour la Spring livrée en France. La faute au cycle WLTP européen, plus drastique !

Bonne nouvelle pour les chinois : cette cousine chinoise de la Dacia Spring est accessible en tarif, à moins de 8000 euros ! Rappelons qu’en France, la Spring est facturée 19800 euros avant déduction du bonus écologique.

