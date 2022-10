MG5 Scorpio : cette compacte MG qui n’est pas importée

MG5 Scorpio

Voici un modèle MG qui n’est pas importé chez nous et ne le sera sans doute jamais : la MG5 Scorpio. Un modèle pourtant plus dynamique que le break MG5 Electric vendu en France !

Mais il faut dire que cette MG 5 Scorpio ne correspond pas au type de voitures importées en Europe, pour une bonne raison : elle n’est pas électrique.

Elle n’est même pas hybride, et reçoit sous le capot un 4 cylindres de 1.5 L de cylindrée, qui développe 181 ch et 285 Nm de couple. Ce moteur est proposé d’office avec une boîte à double embrayage à 7 rapports.

Cette compacte est assez dynamique avec un design agressif à l’avant, marqué par la présence d’une très large calandre qui descend jusqu’aux prises d’air inférieures. Des blocs optiques sont logés dans les écopes latérales, avec le principe des blocs optiques à double étage qui devient de plus en plus tendance. ici la teinte jaune qui peut évoquer celle d’une sportive Audi S3 se conjugue avec du noir pour les jantes alliage, le toit, les rétroviseurs, ou encore les lignes chromées du vitrage. A l’arrière, le noir brillant est aussi présent sur le becquet apposé sur la petite malle arrière, et au niveau de l’extracteur arrière. Quatre sorties d’échappement rondes donnent le ton à l’arrière, même si leur diamètre est plutôt réduit.

Et à l’arrière, un scorpion est apposé comme logo à droite de Scorpio…En Europe, cela ne serait pas du goût d’Abarth, qui a un scorpion comme logo…

Le profil est marqué par un toit qui plonge vers l’arrière dès le deuxième rang de sièges, ce qui lui donne une silhouette de coupé 4 portes. Ses proportions ne sont pas sans rappeler celles de la Hyundai i30 Fastback.

A l’intérieur, la présentation est au goût du jour avec une planche de bord moderne qui présente un double écran en continuité, comme ce qu’on peut voir par exemple chez Mercedes ou BMW. Ciel de pavillon noir, volant cuir avec méplat ou encore sièges avant sport avec appuie-tête intégré font partie de la dotation de cette version sportive de la MG5 Sedan commercialisée en Chine.

Ce modèle nous prouve encore une fois le large panel de modèles signés MG, dont une bonne part restera sans doute réservée au marché chinois.

