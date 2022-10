Quelle distance peut-on rouler avec le voyant carburant allumé ?

En cette période de pénurie de carburant, le risque est plus grand de se retrouver à devoir circuler avec le voyant carburant allumé. Quelle distance peut-on parcourir sans risque sur la réserve ? Voici les réponses.

Quelle est la taille du réservoir pour sa partie « réserve » ?

Quelle distance parcourir jusqu’à ce que le réservoir soit vide, c’est généralement un test qu’on souhaite éviter de réaliser.

Aucune réglementation ne fixe des valeurs minimales pour la quantité de carburant nécessaire pour cette réserve, ni pour le temps de roulage qui suit une fois que le voyant est allumé. En général, on parle souvent d’une réserve de 5 litres, ce qui peut permettre à certaines voitures de parcourir encore une centaine de kilomètres, alors que pour d’autres 50 km seront le maximum.

Cette partie réserve n’est évidemment pas un réservoir de secours à part : le voyant s’allume quand la quantité de carburant passe en-dessous d’un certain niveau.

Sachez qu’en principe, une valeur de 10 à 15 % du réservoir peut vous donner le niveau de réserve. Celle-ci sera donc plus conséquente pour une voiture ancienne avec un gros réservoir que pour une petite citadine. Là encore, 10 % d’un réservoir de 40 litres donnent 4 L de réserve : de quoi parcourir une cinquantaine de kilomètres en ville pour une citadine sans tomber en panne.

L’ordinateur de bord pourra vous fournir une valeur indicative complémentaire, avec le kilométrage restant estimé avant la panne. Cette valeur évoluera en fonction de la consommation de carburant en temps réel, selon le type de parcours et le style de conduite.

Comment économiser du carburant si on doit rouler en réserve ?

Pour consommer moins de carburant, il faudra réduire la vitesse de croisière autant que possible, pratiquer l’éco-conduite au maximum, couper la clim en été, et éviter l’autoroute. La plupart des GPS proposent de localiser et de vous conduire à une station de carburant, ce qui s’active sur de nombreux modèles dès que le voyant de carburant s’allume.

Il est également conseillé d’éviter de vider la totalité du réservoir, certaines voitures auront du mal à redémarrer sans procédure spéciale de purge du circuit de carburant !