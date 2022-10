Les prix des nouvelles Citroën C4 X & ë-C4 X Electrique

Citroën ouvre les commandes de la deuxième carrosserie de sa C4, la C4 X. Les prix débutent à 27650 euros, contre 24950 euros pour la C4 classique.

Cet écart de prix s’explique déjà par l’absence de la finition de base Live sur la nouvelle carrosserie fastback de la C4. La gamme de la C4 X débute ainsi avec la finition Feel, facturée 26950 euros sur la carrosserie 5 portes. Ce qui réduit l’écart de prix à 700 euros !

La Citroën C4 X va donc proposer sa carrosserie inédite à un tarif bien plus compétitif que celui d’une Peugeot 408.

La gamme de la nouvelle C4 X en détails

Dès ce premier niveau Feel la dotation est déjà complète avec de série : suspensions Citroën Advanced Comfort, pack safety, climatisation automatique bizone, Frein de stationnement électrique automatique, rétroviseurs extérieurs Noir Brillant, enjoliveurs 18″, jantes alliage sur la version électrique, projecteurs LED avec signature lumineuse en V et antibrouillard LED avec éclairage statique d’intersection.

Cette finition est proposée à 27650 euros avec le petit 3 cylindres PureTech 100 S&S BVM6 Euro 6.4, et à 39950 euros en électrique 136 ch.

En second niveau, la C4 X Feel Pack ajoute de série les sièges Advanced Comfort, les Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, la caméra de recul, le Combiné numérique couleur avec rétroéclairage, et les Jantes alliage 18’’ AEROBLADE.

Elle est disponible avec le moteur PureTech 130 S&S EAT8 Euro 6.4 à partir de 31900 euros. En diesel, le tarif est de 33700 euros avec le moteur diesel BlueHDi 130 S&S EAT8 Euro 6.4, le prix en électrique grimpe à 40300 euros.

La finition Shine est encore mieux équipée avec de série e Rétroviseur intérieur électrochrome, le Pack Safety 2, le Pack Drive Assist, le Smart Pad support, l’affichage tête haute, le Volant cuir pleine fleur, l’écran central 10″ avec navigation et les services connectés My Citroën Drive Plus.

Exemple de prix : 33950 euros avec la motorisation Puretech 130 EAT8, et 35750 euros avec le BlueHDi 130 S&S EAT8. La version électrique nécessite un effort à 42350 euros, avant déduction du bonus écologique.

La finition 4 Shine pack est équipée en série du « Highway Driver Assist » pour une conduite autonome de niveau 2 sur autoroute, de l’ambiance Alcantara Grey avec des sièges avant chauffants et des surtapis avant et arrière, et de prises USB au rang 2.

Elle est proposée à partir de 35050 euros avec le Puretech 130 EAT, et à 36850 euros avec le BlueHDi 130 S&S EAT8. La motorisation électrique de 136 ch est facturée 43450 euros avant déduction du bonus.