25000 euros bonus déduit pour la Peugeot e-208 Like !

Peugeot e-208 Like

La Peugeot e-208 Like est désormais disponible au catalogue. Cette finition d’entrée de gamme permet de faire baisser le ticket d’entrée de la 208 électrique à 33000 euros avant remise et déduction du bonus écologique, soit 1700 euros de moins que la finition Active.

Bonus déduit, la e-208 Like s’affiche ainsi à 27000 euros. Mais des conditions salon font encore baisser le ticket d’entrée, comme vous allez le voir plus bas. Cette citadine électrique dispose encore cette année de la motorisation 100 kW ( 136 ch ), en attendant la nouvelle motorisation de 115 kW ( 156 ch ) qui sera lancée en 2023 et au moment du restyling du modèle.

Quel est le niveau d’équipement de cette 208 électrique d’entrée de gamme ?

Extérieurement, cette nouvelle e-208 Like peut profiter de la peinture métallisée gratuite Jaune Faro. Pas de projecteurs avec éclairage à LED : les premiers niveaux de finition de la 208 doivent se contenter de projecteurs halogènes avec feux diurnes intégrés. Il ne faudra pas non plus espérer de jantes alliage à ce niveau de gamme, les roues sont dotées de jantes tôle 15 » avec enjoliveurs Lapa.

En équipements de sécurité, cette e-208 Like est dotée en série de l’alerte risque de collision, de la détection de sous-gonflage, de l’Active Safety Brake, du correcteur de site projecteurs sur planche de bord, de l’ESC, des Fixations ISOFIX et TOP TETHER aux places latérales arrière, et du régulateur-limiteur de vitesse.

A l’intérieur, la présentation comprend le fameux Peugeot i-Cockpit avec combiné tête haute analogique LCD, la Planche de bord et panneaux de portes avant injectés avec décors aspect carbone, le volant compact moussé avec Lion chromé, l’éclairage intérieur à ampoules, et une sellerie tri-matières PNEUMA 3D avec surpiqûres orange intense.

Pas d’écran tactile au centre de la planche de bord, mais seulement une radio avec écran tactile 5 » N&B capacitif avec fonction DAB.

Les Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec réglage électrique sont aussi de série.

Des conditions salon pour le Mondial de l’auto

Peugeot propose des conditions salon pour le Mondial, avec des portes ouvertes du 13 au 17 octobre dans les concessions.

La Peugeot e-208 Like est ainsi proposée à 25000 euros, avec déduction du bonus écologique, d’une prime reprise de 1500 euros et d’un « booster commande salon » de 400 euros.