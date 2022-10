La location longue durée : également pour les voitures d’occasion

Acheter une voiture d’occasion en location longue durée, une nouvelle tendance

Depuis quelques années, la location longue durée a pris de l’ampleur sur le marché de la voiture neuve. Pour les professionnels, ce mode de location et non pas d’acquisition permet de rentrer les frais comptablement sans aucune difficulté. Les loyers sont des charges d’exploitation et peuvent ainsi être déductibles.

Pour les particuliers, ce sont surtout les constructeurs qui les poussent à opter également pour ces nouvelles formules. Ce nouveau mode d’acquisition d’une voiture neuve ne nécessite pas aux automobilistes de financer l’intégralité du véhicule. Ils vont disposer d’un véhicule sur une durée plus courte que la durée de détention moyenne, et avec un kilométrage fixé à l’avance.

Désormais quand on présente dans une publicité une voiture avec un tarif mensuel, il ne s’agit jamais d’un financement classique à crédit, mais toujours d’une location longue durée LLD ou LOA. Ces offres mensuelles sont donc plus attractives, parfois sans apport, avec des loyers qui sont souvent attractifs.

La location longue durée se développe désormais en occasion

Cette formule ayant fait ses preuves, elle devient incontournable, à tel point qu’elle arrive sur le marché de l’occasion.

Des acteurs comme ALD Carmarket proposent des formules flexibles, qui comprennent également la maintenance et l’assistance pour 1 euro par mois. Cette formule comprend les opérations d’entretien, les révisions, les remplacements de pièces d’usure et le passage au contrôle technique quand arrive l’échéance. Une garantie permet également de prendre en charge d’éventuelles pannes qui surviendraient pendant le contrat. Tout est donc mis en place pour faire une location longue durée avec ALD Carmarket avec sérénité, même sur un véhicule d’occasion déjà kilométré.

Les véhicules proposés peuvent ainsi dépasser les 100.000 km sans que cela ne soit un frein, étant donné les conditions de service fournies. Il s’agit de voitures parfois kilométrées mais âgées de 3 ou 4 ans maximum.

Un avenir certainement doré pour la location longue durée des voitures électriques d’occasion

Ces formules de leasing pour des voitures d’occasion vont certainement pouvoir faire mouche avec le développement de la voiture électrique. Les voitures électriques étant plus chères que les voitures thermiques, les louer en location longue durée et d’occasion sera plus abordable pour de nombreux ménages.

Actuellement l’offre des spécialistes de la location longue durée comprend une majorité de voitures thermiques, mais cela devrait changer dans les prochaines années.

Ce nouveau marché pourrait bien bouleverser la donne sur le marché de l’occasion, avec de nouveaux acteurs qui prendront le pas sur les concessionnaires traditionnels. Les spécialistes du leasing peuvent ainsi fournir les flottes d’entreprises en voitures neuves, avant de recycler ces mêmes voitures à leur retour de location en les louant une seconde fois, cette fois-ci à des particuliers.