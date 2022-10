Négocier une remise sur une voiture neuve : bientôt la fin ?

Jusqu’à présent, les acheteurs de voitures neuves avaient l’habitude de tenter une négociation avec le vendeur avant de signer leur bon de commande. Mais cette tradition pourrait bien disparaître, nos explications.

La disparition progressive des remises commerciales sur le neuf

Il y a encore quelques années, les remises sur le neuf étaient encore conséquentes. Elles pouvaient aller jusqu’à 10 % voire plus pour un acheteur particulier en concession, et jusqu’à 25 % ou plus pour les flottes d’entreprises. Chez les mandataires, c’était encore pire, avec des remises pouvant dépasser les 30 % sur des modèles identifiés en stock.

Mais la pénurie de composants électroniques et la crise du Covid 19 ont changé la donne : les délais de livraison se sont allongés. Et quand la production peine, l’offre devient inférieure à la demande. Mécaniquement, cela a entrainé une réduction des remises sur les voitures neuves, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels.

Certains acteurs comme Dacia ou Tesla tendent de leur côté à ne pas pratiquer de remises, et à travailler avec des prix net. Tout le monde va donc payer la même somme pour sa voiture…à un instant T. Car les prix augmentent beaucoup plus régulièrement depuis deux ans, et parfois tous les deux mois.

Avec la crise, les constructeurs ont tout fait depuis l’arrivée des problèmes pour maintenir leur marges malgré la baisse de la production. Ils ont au passage réduit les gammes de nombreux modèles, et vont aussi repenser leurs relations avec les concessionnaires.

Ces derniers ne seront bientôt plus que des agents commerciaux, qui n’auront plus aucun pouvoir sur les prix pratiqués et sur le montant d’éventuelles remises. Le rôle des vendeurs en concession va ainsi changer, voire en partie disparaitre avec l’avènement du nouveau modèle numérique.

L’évolution vers des commandes en ligne

Les constructeurs vont de plus en plus faire basculer leur modèle commercial vers le tout numérique. Désormais, de nombreux constructeurs proposent déjà de passer sa commande en ligne. Les prix appliqués ne sont généralement pas ceux du catalogue, mais sont indiqués avec des prix remisés pour le store. La petite remise consentie en ligne ne prêtera donc aucune possibilité de négociation, d’autant plus qu’aucun dialogue ne se déroule avec un vendeur physique.

Plusieurs constructeurs ont déjà annoncé vouloir changer de modèle, afin de favoriser les commandes en ligne. Ce sera le cas au sein du groupe Stellantis, qui regroupe Peugeot, Citroën, DS, Opel, Jeep…

Mercedes souhaite aussi augmenter la part des ventes en ligne dès 2023.

Vous l’avez compris, négocier une remise au moment de passer commande d’une voiture neuve sera bientôt de l’histoire ancienne. Et de toute manière, tous ceux qui choisissent une voiture en LOA ou en LLD se voient aussi imposer des loyers mensuels où tout est calculé à l’avance.