5 nouveaux modèles électriques pour Peugeot d’ici 2024

Peugeot e-308 et e-308 SW

Peugeot a confirmé à l’occasion du Mondial de Paris sa roadmap pour les deux prochaines années en voitures électriques. Et ce ne sont pas moins de 5 nouveaux modèles qui seront commercialisés d’ici 2024 !

Dévoilées il y a quelques semaines, les versions 100 % électriques des actuelles Peugeot 308 berline et SW sont programmées pour une commercialisation en 2023. Ces nouvelles e-308 berline et SW développeront une puissance moteur unique de 115 kW, soit 156 ch. Elles bénéficieront d’un nouveau moteur électrique et non d’une version remaniée de celui qui équipe actuellement la e-208.

Peugeot e-408

Pas encore présente en concession, la toute nouvelle 408 reprendra les motorisations essence, diesel et hybride plug-in de la 308. Peugeot a confirmé l’arrivée d’une version 100 % électrique sur cette nouveauté qui mélange les genres, avec une carrosserie à cheval entre SUV, berline et coupé. La puissance de cette e-408 n’a pas encore été confirmée : on espère qu’elle pourra disposer d’un moteur plus puissant que celui de la e-308. On parle déjà d’une puissance portée à 130 kW, un léger gain mais bien inférieur à la puissance proposée par de nombreux concurrents.

Sa sortie est prévue pour 2024.

Peugeot e-3008

L’actuel 3008 est en fin de carrière, et sera renouvelé début 2024. Ce sera son remplaçant qui aura l’honneur de connaitre la première version électrique de ce SUV à succès. Produit à Sochaux, ce futur Peugeot e-3008 devrait arriver au plus tôt fin 2023, ou début 2024.

Peugeot e-5008

La version 7 places du 3008 sera elle aussi commercialisée en même temps, et on espère que les batteries ne condamneront pas la troisième rangée de sièges. La commercialisation est attendue pour la fin 2024.

Peugeot Inception : un concept car en bonus

La marque a aussi annoncé présenter d’ici la fin de l’année un concept nommé Inception. Peugeot étudie ainsi un futur modèle électrique qui sera cette fois-ci basé sur une plate-forme dédiée à ce type de véhicules. Cette base STLA Small sera partagée avec les autres constructeurs du groupe Stellantis. Elle sera dédiée aux petits modèles électriques, notamment les remplaçantes des Fiat 500 électrique, Peugeot e-208…