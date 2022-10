Porsche 911 Carrera T 2023 : le retour

Porsche 911 Carrera T 2023

Il y a tout juste 5 ans, Porsche faisait revivre la 911 Carrera T avec une génération inédite commercialisée en 2018. L’esprit Touring a été lancé en 1968 sur la 911T, et il revient pour notre plus grand bonheur sur la dernière génération de Porsche 911.

Un contenu mécanique séduisant

Cette fois-ci encore, elle reprend donc la base technique de la 911 Carrera d’entrée de gamme. Il s’agit donc d’une propulsion arrière, motorisée par un six-cylindres à plat 3.0 biturbo de 385 ch. Cela lui permet d’effectuer le 0 à 100 km/h en 4,5 s, et d’atteindre 291 km/h en vitesse de pointe !

Les puristes seront heureux de pouvoir choisir entre une transmission manuelle à 7 rapports, et une boîte PDK à 8 rapports.

Le châssis n’est pas en reste avec la suspension adaptative PASM, qui abaisse la hauteur de caisse de 10 mm. Pack Sport Chrono et différentiel mécanique à l’arrière sont de série, et en option il est même possible d’opter pour les roues arrière directrices qui ne sont pas proposées sur la 911 Carrera mais sur les versions plus puissantes.

Porsche ajoute encore un ingrédient réservé aux sportives plus radicales : un allègement de 35 kg, qui fait baisser le poids total à 1470 kg. Pour y parvenir, cette 911 Carrera T 2023 se dote de vitres plus fines, d’une isolation moteur réduite, et d’une batterie plus légère. Elle fait aussi l’impasse sur la banquette arrière, qui reste disponible en option gratuite, au cas où.

Porsche 911 Carrera T 2023

La présentation esthétique de la nouvelle 911 Carrera T 2023

A l’extérieur, cette 911 Carrera T adopte du Gris Quartz pour ses rétroviseurs, et pour les inserts comme la ligne qui fait la liaison entre les feux arrière. Les clients pourront aussi opter pour la décoration des bas de portes au nom du modèle, presque incontournable ! Les jantes alliage gris titane ne sont pas inédites, mais reprises à la 911 Carrera S, avec du 20″ à l’avant et du 21″ à l’arrière.

A l’intérieur, les sièges Sport et le volant GT participent à l’ambiance. Les seuils de portes sont logiquement siglés 911 Carrera T. En option, un pack intérieur Carrera T apporte de la personnalisation avec les ceintures et des surpiqûres gris ardoise ou vert lézard.

Il faudra compter sur un tarif de 126330 euros pour cette nouvelle version, à peine 3500 euros de moins qu’une 911 Carrera S plus puissante, et tout de même 11000 euros de plus que la 911 d’entrée de gamme.

Porsche 911 Carrera T 2023

Porsche 911 Carrera T 2023

Porsche 911 Carrera T 2023

Porsche 911 Carrera T 2023

Porsche 911 Carrera T 2023