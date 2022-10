Dacia Sandero électrique : elle est prévue !

Dacia Sandero Stepway 2022

A l’occasion du Mondial de l’auto, Dacia a confirmé l’arrivée prochaine de la toute première Sandero électrique ! La marque roumaine sous giron Renault doit elle aussi se mettre à l’électrification, la fin des moteurs thermiques et hybrides étant actée pour l’Europe pour 2035.

Dacia n’a donc pas le choix : il va lui falloir développer de nouveaux modèles électriques en renfort de la petite Spring.

Une Dacia Sandero électrique, oui, mais pas tout de suite !

L’actuelle Dacia Sandero repose sur la plate-forme de la Clio 5 : celle-ci n’est pas prévue pour accueillir les batteries et le groupe électrique d’une voiture 100 % électrique. Vous l’avez compris : l’actuelle génération devra se contenter en électrification de la motorisation Hybride de 140 ch empruntée à Renault.

Il faudra donc attendre la prochaine génération de Sandero, qui reposera sur la plate-forme CMF-EV (B) utilisée par la future Renault 5 Electrique. Cette nouvelle Sandero est attendue à l’horizon 2028 ! Ce modèle sera alors le premier mais aussi le dernier à être proposé avec différentes énergies. Les clients auront alors le choix entre une Sandero électrique, une Sandero hybride, voire une Sandero GPL !

Et en 2035, la génération suivante arrivera et signera la fin de cette co-existence de plusieurs énergies. Toutes les Sandero seront alors électriques.

Démocratiser l’électrique à petit prix

Dacia propose actuellement la voiture électrique la moins chère du marché. Mais cette petite citadine électrifiée fabriquée en Inde n’est pas au niveau de prestations d’une Sandero thermique. ( lire notre essai Dacia Spring, l’écologie punitive ? )

Fort heureusement, la future Sandero électrique bénéficiera de la toute dernière plate-forme dédiée aux petits véhicules électriques de Renault. Cette base technique au goût du jour permettra à la citadine polyvalente roumaine de proposer un niveau de prestations dans l’air du temps, et de concurrencer les voitures généralistes plus chères.

L’enjeu pour Dacia sera de proposer ce nouveau modèle à un tarif qui reste dans l’esprit de la marque. Les clients attendent un prix qui soit au moins 3000 euros moins cher qu’une Renault équivalente.

Pour justifier cette différence, il sera toujours possible d’afficher un niveau de puissance inférieur, voire de proposer une plus petite batterie. Une chose est sûre : la clientèle attend certainement ce futur modèle avec impatience pour passer à l’électrique ! N’oublions pas qu’auprès des particuliers, la Sandero est la voiture la plus vendue en France, devant ses rivales 208 et Clio.