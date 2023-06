La nouvelle Mercedes Classe E passe au break : la soute est de retour

La nouvelle Mercedes Classe E break 2023

La tradition n’est pas un vain mot chez Mercedes, qui nous présente la septième déclinaison break de sa grande routière. Cette nouvelle Mercedes Classe E break arrive juste quelques semaines après la berline, et pourra ainsi griller la politesse à la nouvelle BMW Série 5 Touring. Cette nouvelle venue est-elle toujours la plus logeable de la catégorie ?

Un break au top pour le chargement

Esthétiquement, cette Mercedes Classe E Break série 214 présente un design dans l’air du temps totalement revu par rapport au modèle sortant. A l’avant, une surface noir brillant relie les phares à la calandre, faisant ainsi référence à la famille électrique Mercedes EQ. Et pour briller de mille feux, il ne faudra pas oublier de cocher l’option qui illumine la calandre avec de la fibre optique ( disponible sur les lignes Avantgarde, Exclusive et AMG Line ).

Le profil reste dans la veine des breaks Mercedes, avec une ligne de vitrage en arc de cercle qui veut ici accentuer un aspect sportif. Avec pour référence la fameuse CLS Shooting Brake, un modèle que Mercedes ne veut pas reconduire.

A l’arrière, les blocs optiques sont désormais reliés, et surmontés d’un jonc chromé. Mercedes insiste sur la largeur du hayon, dessiné pour faciliter le chargement tout en accentuant visuellement la largeur de cette Classe E.

Venons en au principal : la capacité de chargement. Mercedes annonce un volume allant de 615 litres à 1830 litres. C’est sensiblement moins bien que le modèle sortant, non pas à cause du design mais de la présence de la batterie des moteurs Mild Hybrid sous le plancher. Vous l’avez deviné : les versions hybrides rechargeables sont encore davantage pénalisées ! Leur capacité de chargement descend ainsi entre 460 et 1675 litres ).

Mais les valeurs maximales des versions Mild Hybrid restent supérieures à celles de ses deux rivales de toujours, les actuelles Série 5 Touring et Audi A6 Avant. L’honneur est sauf : ce grand break Mercedes de 4,95 m de long demeure le plus logeable de sa catégorie.

Les concepteurs n’ont pas non plus oublié l’habitabilité : l’espace est annoncé supérieur pour les jambes et les épaules des passagers arrière.

Trois motorisations pour le lancement commercial

La nouvelle Classe E Break 2023 restera fidèle à ses 4 et 6 cylindres essence et diesel, tous dotés d’un générateur-démarreur intégré ( ISG ). Cette hybridation légère progresse avec une batterie plus conséquente et un moteur électrique de 17 kW. Il s’agit pour l’heure des E200 de 204 ch et E220 d de 197 ch, qui permettront de contenir le tarif de ce nouveau break.

En hybride rechargeable, la E300e Break associe un moteur 2.0 L de 204 ch à un moteur électrique de 129 ch, pur une puissance totale de 312 ch. L’autonomie annoncée en électrique est intéressante, avec entre 95 et 113 km selon les versions et la monte pneumatique. Cette version est la plus véloce, et peut passer de 0 à 100 km/h en 6,5 s.

Mercedes ouvrira les commandes à la fin de l’été, et devrait nous dévoiler la grille de prix assez rapidement.

