La nouvelle BMW Série 5 fait le minimum en essence et en diesel

nouvelle BMW Série 5 2023

BMW présente sa toute nouvelle Série 5 berline, et mise beaucoup sur les versions électriques : la i5 représente ainsi la moitié de la gamme !

Le constructeur allemand a même fait l’impasse sur l’hybridation rechargeable, et à part l’électrique voici les deux motorisations thermiques annoncées pour le lancement sur cette BMW Série 5 2023.

Des 520d et 520i….ou de l’électrique pour le lancement

A une époque pas si lointaine, les Série 5 étaient souvent proposées avec de généreux 6 cylindres en ligne et de somptueux V8. Pour la nouvelle génération, tout change : en thermique seuls deux moteurs 4 cylindres sont proposés. BMW laisse ainsi le choix entre la 520i et la 520d, laquelle est proposée en propulsion ou en transmission intégrale xDrive.

Les niveaux de puissance demeurent assez raisonnables, avec 197 ch en diesel et 208 ch en essence. Dans les deux cas, ils sont couplés à une boîte de vitesses Sport à 8 rapports et profitent d’une hybridation légère 48V. Les rejets de la 520i restent raisonnables, et sont compris entre 130 g et 144 g. Armée de son moteur Twin Power Turbo avec Valvetronic et Double Vanos, la 520i passe de 0 à 100 km/h en 7,5 s et atteint les 230 km/h.

En diesel, la 520d fait encore mieux avec 7,3 s et 233 km/h, malgré sa puissance inférieure. Elle présente en revanche un couple supérieur, de 400 Nm contre 310 Nm pour son homologue essence. Ses émissions de CO2 sont également supérieures, entre 133 g et 147 g ! Toutes les Série 5 thermiques sont donc soumises en France à un malus écologique.

Pour réduire les émissions de Co2, les moteurs plus puissants se trouvent donc exclusivement sur les versions électriques i5. Ceux qui pourront patienter jusqu’au printemps 2024 pourront aussi opter pour une motorisation Hybride Rechargeable de dernière génération.

2024 verra aussi arriver une troisième version de la i5 avec transmission intégrale, et une Série 5 diesel cette fois-ci en 6 cylindres. Il faudra donc s’armer de patience.

nouvelle BMW Série 5 2023 – version i5 eDrive 40

Les prix de la nouvelle BMW Série 5 2023

BMW n’a pas perdu de temps : nous connaissons déjà les tarifs de la nouvelle Série 5 et de la i5. Ils débutent à 62800 euros pour une 520i avec le premier niveau de finition. Celui-ci n’a pas de nom : tout incite à basculer sur une version M Sport ! Un Pack M Sport Pro sera aussi proposé pour une personnalisation dynamique plus poussée.

Le diesel est facturé 2300 euros de plus que l’essence, et a l’exclusivité pour la transmission xDrive ( en thermique ).

En France les clients particuliers seront donc sans doute surtout tournés vers l’électrique, alors que les gros rouleurs et les professionnels devraient encore apprécier les 520d. A partir de 2024, la gamme sera étoffée : on attend les versions annoncées plus haut, mais aussi une déclinaison signée Motorsport et ultra-performante.

Modèle Energie Série 5 Série 5 M Sport BMW 520i Essence 62.800 € 66.850 € BMW 520d Diesel 65.100 € 69.150 € BMW 520d xDrive Diesel 67.700 € 71.750 € BMW i5 eDrive40 Electrique 76.200 € 80.250 € BMW i5 M60 xDrive Electrique / 107.500 € Les prix de la nouvelle BMW Série 5 2023

nouvelle BMW Série 5 2023 – version i5 eDrive 40

nouvelle BMW Série 5 2023 – version i5 eDrive 40

nouvelle BMW Série 5 2023 – version i5 eDrive 40

nouvelle BMW Série 5 2023 – version i5 eDrive 40

nouvelle BMW Série 5 2023 – version i5 eDrive 40

nouvelle BMW Série 5 2023 – version i5 eDrive 40

nouvelle BMW Série 5 2023 – version i5 eDrive 40

nouvelle BMW Série 5 2023 – version i5 eDrive 40