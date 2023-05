Une puissance de 601 ch pour la nouvelle BMW i5 M60 xDrive électrique

BMW i5 M60 xDrive

BMW ne fait pas les choses à moitié : le constructeur bavarois dévoile en simultané la nouvelle Série 5 berline et sa version électrique, l’inédite i5.

Une i5 siglée M dès le lancement commercial

Deux versions de lancement seront proposées sur la i5, dont une version propulsion eDrive40 de 340 ch. Mais c’est surtout la version siglée M qui va attirer l’attention, et les regards…

La nouvelle BMW i5 M60 xDrive est surpuissante : ses moteurs électriques développent une puissance de 442 kW, soit 601 ch. Rien de plus classique pour la disposition : avec un moteur sur chaque essieu, BMW obtient ainsi une transmission intégrale électrique. En activant le M Sport Boost ou la fonction M Launch Control, le couple moteur atteint les 820 Nm.

Les performances sont détonnantes, avec le 0 à 100 km/h effectué en 3,8 secondes. Sur autobahn, il sera possible d’atteindre les 230 km/h ( et de flinguer l’autonomie au passage ! ).

Sans atteindre des records, la batterie présente une capacité nette de 81,2 kWh. Elle ne permettra donc pas de réaliser des prouesses en autonomie, puisque celle-ci est annoncée entre 455 et 516 kilomètres…

Il faudra se tourner vers la version moins puissante pour bénéficier des 582 km. BMW a tout de même prévu une fonction pour augmenter l’autonomie : la fonction MAX RANGE. En limitant puissance, vitesse et en désactivant certaines fonctions de confort, le gain d’autonomie annoncé est de l’ordre de 25 %.

Finalement la surenchère avec Mercedes n’aura pas eu lieu : la Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ développe en effet 626 ch, et 687 ch avec un pack optionnel. Avec des temps au 0 à 100 km/h de 3,5 s avec les 626 ch, et 3,3 s avec les 687 ch, elle est devant la nouvelle BMW i5 M60 xDrive. BMW pourrait toutefois développer une version i5 M plus puissante…

Côté châssis la i5 M60 xDrive n’est pas en reste avec la suspension Adaptive Pro qui comprend les amortisseurs à régulation électronique. Il sera possible d’ajouter en option la direction IntegralActive à 4 roues directrices avec nouvelle gestion de la dynamique verticale.

Des dimensions de limousine

BMW a vu grand pour la nouvelle Série 5 : celle-ci dépasse en effet les 5 mètres, avec 5,06 mètres de long ! Cela promet pour la future Série 7 ! Avec 2,99 m, l’empattement permettra peut-être à terme d’installer de plus gros packs de batterie, de 100 kW ou plus.

Esthétiquement cette nouvelle BMW i5 se distingue de la version thermique par le traitement de sa calandre, et pourra recevoir en option l’éclairage de contour BMW Iconic Glow. Une touche de modernité déjà proposée sur sa grande soeur, la dernière BMW i7.

Si une version Touring est prévue, pour l’instant seule la i5 berline est officialisée.

Le prix de la nouvelle BMW i5 M60 xDrive est déjà connu : il faudra débourser 107 500 euros.

