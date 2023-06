Volvo EX30 Cross Country : arrivée prévue en 2024

Volvo EX30 Cross Country

Dans la foulée de la présentation de son nouveau Volvo EX30, la marque scandinave n’a pas hésité à dévoiler la version baroudeur de son nouveau petit SUV électrique. Ce Volvo EX30 Cross Country se démarque assez nettement par son style, regardons ensemble quels sont les changements.

Que va apporter l’EX30 Cross Country ?

Volvo a lancé sa première voiture badgée Cross Country en 1997, avec le break V70 XC. Cette gamme est l’équivalent chez Audi de la famille Allroad, avec un esprit tourné vers l’aventure et la découverte de la nature sauvage…

Un concept qui parait plus étonnant sur un petit SUV électrique, mais avouez que le look a de quoi séduire avec une personnalité renforcée. Ce nouveau Volvo EX30 Cross Country présente une garde au sol surélevée par rapport aux versions standard, et une monte pneumatique spécifique. De série les jantes alliage sont en 18″, mais des jantes noires 19″ seront aussi proposées en option.

Volvo n’a pas non plus oublié d’ajouter des protections noires au niveau des passages de roues, qui renforcent l’aspect SUV. Vous noterez aussi l’apport de « protections » dans une teinte aluminium sur les bas de caisse, et aussi au niveau des boucliers avant et arrière. De face, l’ EX30 Cross Country présente aussi toute la partie centrale peinte en noir mat et non plus couleur caisse juste en dessous des blocs optiques. Voilà qui change radicalement le regarde de cette version ! Le même principe a été repris pour le hayon arrière, avec une plaque noir mat entre les blocs optiques. Un marquage Cross Country est apposé sur les portes avant, et un drapeau suédois sera ajouté sur le capot.

Ce prototype présente aussi une galerie de toit avec une roue de secours tout-terrain fixée dessus, elle sera sans doute proposée du côté des accessoires.

Volvo n’a pas présenté l’intérieur de cette version, qui va sans doute recevoir une sellerie spécifique. Comme il s’agit d’une version haut de gamme, la dotation devrait être assez riche.

Prix, moteurs et date de lancement de l’EX30 Cross Country

Pour le moment, les motorisations présentes sur cette version n’ont pas été confirmées. Il semble probable que seule la version de 428 ch à quatre roues motrices soit retenue pour assurer la meilleure motricité possible. Mais une version deux roues motrices de 272 ch n’est pas à exclure pour faire baisser le premier prix.

Du côté des tarifs, un EX30 Cross Country de 428 ch devrait devenir la version la plus chère de la gamme EX30, avec un prix proche des 55000 euros.

Volvo annonce ouvrir les commandes de son EX30 Cross Country en 2024, avec un début de production au courant de l’année. Sans plus de précisions pour le moment, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

Volvo EX30 Cross Country