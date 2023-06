Les 3 innovations exclusives présentes dans le Renault Rafale

Le nouveau porte-étendard de Renault, le Rafale, a repris le mobilier intérieur des Austral et Espace. Mais pour valoriser son modèle haut de gamme, Renault lui a offert des innovations inédites.

Des sièges avant avec une animation lumineuse

Avant même de pénétrer dans son Rafale Esprit Alpine, son propriétaire sera accueilli par une animation lumineuse du A présent sur les dossiers de sièges avant. Le logo Alpine sera animé comme un battement de coeur dès que le porteur de la carte mains libres s’approche du véhicule. La couleur d’éclairage est aussi adaptée en fonction du mode de conduite sélectionné dans Multi-Sense. Techniquement, il s’agit d’une plaque souple : aucun inconfort ne devrait donc être ressenti dans le dos des passagers avant ( heureusement ).

Ces sièges sont spécifiques au Rafale, et n’ont pas été repris de l’Austral. Il faudra toutefois choisir la finition supérieure pour en bénéficier…

Le A de Alpine sera animé par de la lumière

Un toit panoramique qui peut s’opacifier, une innovation française

Le Rafale est équipé d’un toit panoramique opacifiant Solarbay, qui peut se dispenser d’un velum de toit. Au lieu d’être teinté excessivement, il bénéficie d’une technologie signée Saint-Gobain qui lui permet de s’opacifier par segments. Ce grand toit vitré (1 470 x 1 117 mm ) comprend des molécules qui vont se déplacer sous l’impulsion d’un champ électrique. Cette technologie s’appelle DPLC pour Polymer Dispersed Liquid Cristal ( cristaux liquides dispersés de polymère ).

Les 9 segments peuvent s’opacifier avec une animation, de quoi créer un effet visuel saisissant pour les passagers.

Il sera de plus possible de commander cette fonction via Google Assistant, en vocal, ou bien simplement par une touche située au niveau du plafonnier.

Le toit en verre opacifiant Solarbay

Des matériaux innovants avec de l’ardoise et du liège

Pour apporter de l’originalité dans l’habitacle, les concepteurs du Rafale ont utilisé des inserts en ardoise naturelle, ainsi que du liège teinté. Les feuilles d’ardoise très fines peuvent se courber facilement : elles prendront place face au passager avant et au niveau du repose-main.

La finition Techno sera elle, dotée d’inserts en liège teinté. Il s’agit d’une première pour Renault, qui va également se passer de cuir animal. La sellerie en alcantara est en matière recyclée à 61 %, accompagnée de faux cuir en tissu enduit ( TEP ) annoncé ici avec un toucher plus agréable que le cuir….

De l’ardoise présente sur la planche de bord, une innovation pour le Rafale

En dehors de ces innovations, le Renault Rafale présente un volume à bord qui devrait être proche de celui de l’Espace dont il reprend le même empattement de 2,74 m. Les places arrière sont donc spacieuses en espace aux jambes avec 302 mm en rayon aux genoux, mais aussi en garde au toit avec 880 mm ( 892 mm pour les passagers arrière du rang 2 d’un Espace ).

Le volume de coffre est égalerment élevé, avec une contenance de 647 litres. Côté multimédia, le Rafale reprend le système multimédia OpenR Link de l’Austral avec ses deux écrans de 12″. Il est toutefois revu pour son affichage, et bénéficie d’Android Automotive 12 qui simplifie la navigation et améliore l’appairage en bluetooth.

Devant le conducteur, l’instrumentation numérique est complétée d’un vaste affichage tête haute, de 9,3″.

Le Renault Rafale est présenté au Salon du Bourget sur le stand Renault, il devrait ensuite être présenté dans d’autres événements avec son lancement commercial prévu au printemps 2024.

Les sièges avant du Renault Rafale Esprit Alpine

Les sièges arrière du Renault Rafale Esprit Alpine

Le coffre du Renault Rafale Esprit Alpine

Le Renault Rafale arrive en 2024