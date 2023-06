Le nouveau Renault Rafale veut prendre de l’altitude dès 2024

Renault Rafale

C’est le cadre du salon du Bourget qui a été choisi pour la présentation du nouveau Renault Rafale : un modèle inédit, qui nous dévoile enfin ses lignes. Le deuxième SUV coupé de Renault mise selon la marque sur l’excellence, pour revenir au top commercialement. Revue de détails sur ce modèle qui pourrait faire date pour la marque !

Un design qui se démarque de l’Austral

La bonne surprise, c’est que le Renault Rafale ne reprend pas le style de l’Austral en se contentant de proposer une déclinaison coupé. Contrairement à l’Espace qui est un Austral rallongé, le Rafale est un modèle qui mise sur son propre style, et c’est tant mieux pour la diversité.

Cette stratégie est finalement logique, puisque contrairement à l’Austral, le Rafale ne vise pas le segment C mais le segment D. Son gabarit est assez imposant, avec 4,71 m de long par 1,86 m de large. Si l’empattement est identique à celui de l’Espace et devrait ainsi garantir un bel espace à bord, les voies sont élargies par rapport à ce dernier pour une assise plus prononcée sur la route.

Le design Renault est désormais chapeauté par Gilles Vidal, transfuge de Peugeot : le Rafale constitue le premier modèle entièrement mis au point depuis son arrivée. Il représente donc également un renouveau pour le style de la marque.

Ce nouveau SUV-coupé met en avant des lignes affirmées, avec un capot plat, une ceinture de caisse haute, et un profil fastback. La teinte de caisse tranche ici avec les nombreux éléments peints en noir laqué comme les passages de roues, les bas de caisse et les rétroviseurs. Vu de face, le Rafale reprend le principe de la nouvelle signature lumineuse dévoilée sur la Renault Clio restylée.

Sa calandre est habillée de motifs en losange, mis en scène pour un effet 3D. A l’arrière, la forme des feux fait référence au « tangram » avec ses formes géométriques.

Les clients devraient aussi plébisciter la finition supérieure « Esprit Alpine », présente sur ce modèle avec un coloris bleu Alpine inédit, plus profond que celui de l’A110.

L’ensemble est donc à la fois équilibré, statutaire, et semble sur ces photos très réussi. Une belle montée en gamme pour Renault, avec ce nouveau vaisseau amiral.

Pas de surprise sous le capot du Rafale

Renault a profité du lancement du Rafale pour annoncer une nouvelle motorisation hybride rechargeable : un moteur E-Tech 4×4 de 300 ch !

Mais au lancement commercial, le nouveau Renault Rafale E-Tech full hybrid 200 ch sera la seule motorisation proposée, dès le printemps 2024. La partie conduite profitera bien entendu du châssis 4CONTROL Advanced, avec les roues arrière directionnelles.

La nouvelle motorisation E-Tech 4×4 de 300 ch sera dérivée de la motorisation E-TECH de 200 ch, et ajoutera un moteur électrique sur le train arrière, ce qui permettra d’obtenir les quatre roues motrices. Les deux versions devraient profiter de réglages de châssis spécifiques, plus dynamiques que ceux d’un Austral.

Selon Luca De Meo, le Rafale reconnecte Rafale avec ses rêves. Ce nouveau modèle veut viser le sommet des marchés. On ne peut que saluer cette tentative, en espérant que Renault parvienne davantage à s’en sortir dans ce segment qui par le passé a été souvent chaotique pour la marque.

