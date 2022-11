Peugeot 208 restylée : ce qui va changer en 2023

Peugeot e-208 électrique

Star incontestée du segment, la Peugeot 208 de seconde génération est arrivée sur le marché au printemps 2020. Elle sera déjà restylée en 2023, en même temps que la Clio restylée ! Voici le programme du restyling, avec les nombreuses nouveautés qui arriveront sur cette citadine polyvalente.

Un renouveau esthétique pour la 208 2023

Comme toujours, ce restyling sera surtout l’occasion de revoir la face avant, et les pièces non tôlées qui sont plus simples à remplacer…Ainsi le capot et les ailes avant ne seront pas modifiés.

En revanche les designers Peugeot vont modifier les blocs optiques ainsi que la signature lumineuse avec les fameux crocs en LED. Elle serait alors formée par 3 crocs qui partent de chaque bloc optique, pour un effet plus spectaculaire et inspirée de la voiture de course 9X8. Avec une calandre et un bouclier redessinés, cette Peugeot 208 restylée sera ainsi dotée d’une toute nouvelle face avant.

Les autres changements se situeront à l’arrière, avec des feux légèrement retouchés et un bouclier arrière modifié. Peugeot complètera ce programme de réjouissances par l’arrivée de nouvelles teintes, dont l’une deviendra certainement la nouvelle teinte gratuite en remplacement du Jaune Faro. Une manière de distinguer immédiatement cette nouvelle venue. Ajoutez à cela de nouvelles jantes alliage et enjoliveurs pour les versions de base, et vous aurez une idée de ce que nous réserve cette nouvelle 208.

A l’intérieur, les changements seront limités mais devraient concerner l’ergonomie, et des retouches visibles comme un volant redessiné.

De nouvelles motorisations

Cette 208 restylée ne se contentera pas d’un lifting extérieur : elle va aussi en profiter pour revoir sa gamme de motorisations.

Commençons par le sommet de la gamme : la e-208 électrique. Peugeot a déjà communiqué sur ce sujet, et nous connaissons exactement les caractéristiques qui vont changer. Celle-ci va troquer son moteur électrique de 100 kW pour un moteur de 115 kW : la puissance va grimper à 156 ch. Avec sa nouvelle batterie de 51 kWh, l’autonomie va aussi dépasser les 400 km. De quoi rendre cette version électrique plus séduisante encore.

Du côté des motorisations thermiques, la grande nouveauté concernera l’arrivée d’une motorisation essence hybride. Peugeot s’est basé sur le moteur 3 cylindres de 130 ch pour cette motorisation MHEV, qui sera couplée à une boîte de vitesses à double embrayage. Peugeot a donc travaillé sur une proposition assez différente techniquement de celle conçue par Renault sur sa Clio E-TECH.

Une grande question demeure : est-ce que Peugeot prendra la décision d’arrêter le diesel sur sa 208 ? Les ventes de voitures diesel étant en baisse constante, c’est tout à fait possible. Jusqu’à présent Peugeot a maintenu des motorisations diesel sur tous ses modèles. Rappelons qu’à la grande époque pas si lointaine, la marque au lion proposait même du diesel sur ses coupés et cabriolets !