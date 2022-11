Renault règle un gros problème de sa Megane E-Tech électrique

Megane E-Tech électrique

Renault a frappé fort avec sa nouvelle Megane E-TECH : un modèle 100 % électrique, conçu exclusivement pour ça et doté de plusieurs versions avec des niveaux de puissance différents. En gros, tout ce qu’on attend d’une voiture électrique en 2022 ! Une démarche complètement différente de Peugeot qui proposera en 2023 une e-308 sur la même base que les versions thermiques, avec une seule motorisation et une seule batterie.

Les voyages jusqu’à présent en Megane E-TECH

Très moderne et bien pensée, la Megane E-TECH avait donc tout pour plaire, ou presque. Car son autonomie ne permet pas de faire de très grandes distances. L’autonomie de la Megane E-TECH EV60 lui permet dans les chiffres d’afficher 450 km de rayon, valeur qui tombera bien plus bas sur autoroute. Seule solution pour voyager : des recharges sur des bornes rapides, et sur autoroute. Dans ce domaine, Renault n’a évidemment pas développé un réseau de chargeurs comme Tesla, mais n’a pas non plus participé au programme concurrent de IONITY.

N’étant pas partenaire dans cette coentreprise, Renault est donc pénalisé pour proposer des prix attractifs sur les bornes Ionity. Celles-ci seront pourtant souvent la seule solution de recharge sur autoroute disponible pour les conducteurs de la Megane E-TECH.

Problème : sans partenariat, la recharge était chère : 0,69 € / kWh pour Ionity Direct, la formule sans abonnement, et 0,35 € / kWh avec la formule qui nécessite de payer l’abonnement mensuel Ionity Passport de 17,99 € ( avec engagement de 12 mois ). Voilà qui fait sérieusement grimper le budget pour les déplacements de plusieurs centaines de kilomètres !

A ce jeu-là, d’autres modèles de marques concurrentes étaient donc nettement mieux lotis. Heureusement, Renault a pu trouver une solution pour proposer un meilleur tarif aux propriétaires et locataires de la Megane E-TECH.

Des tarifs plus concurrentiels avec les forfaits Mobilize Charge Pass

Renault travaille sur le développement de son offre Mobilize, avec plusieurs forfaits qui vont faire baisser le prix de la recharge sur le réseau Ionity.

La meilleure offre permet ainsi de ne payer que 30 centimes le kWh sur les bornes rapides Ionity, en revanche il faudra s’acquitter d’un abonnement à 17,5€ / mois pour cette offre Mobilize Intense. Un tarif proche de l’abonnement du passport Ionity, mais qui permet de faire baisser le prix du kWh de 5 centimes.

Renault présente cette formule comme dédiée à ceux qui parcourent plus de 2500 km par an sur autoroute, afin qu’ils y trouvent leur compte financièrement.

La seconde offre s’appelle Mobilize Active, pour 7,5 € par mois, et donne droit à un tarif du kWh de 55 centimes. Voilà qui pourrait convenir à ceux qui roulent sur autoroute entre 2000 et 2500 km tout de même.

Et enfin la dernière offre est gratuite et sans abonnement. Cette carte Mobilize Basic donne accès aux bornes Iontiy pour un coût de 71 centimes le kWh, un tarif annoncé comme préférentiel mais supérieur au tarif Ionity Direct !

Renault avance donc pour proposer un éco-système complet autour de la Megane E-TECH, qui pourra ainsi voyager plus facilement.

