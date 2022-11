En France, les breaks regagnent du terrain

La nouvelle e-308 SW sera le deuxième break électrique proposé en France

Outsiders derrière les berlines et les SUV, les breaks sont le troisième type de carrosserie le plus vendu en France avec 5 % des immatriculations. Un progrès, puisque sur les 9 premiers mois de 2021, ils ne représentaient que 4 % des ventes. Alors certes, le score reste très réduit face aux 47 % de berline et 45 % de SUV vendus sur les 9 premiers mois de 2022.

Mais les breaks devancent de loin les monospaces compacts qui perdent la moitié de leurs ventes, et font désormais jeu égal avec les combispaces et les coupés / cabriolets, avec seulement 1 % des ventes pour chaque catégorie.

Les nouveaux breaks qui boostent le marché

S’ils ont disparu de la catégorie B avec l’arrêt des Clio Estate et autres concurrents, les breaks sont très répandus en France sur le segment C des compactes. Et c’est logiquement la compacte la plus vendue en France qui booste les ventes : la nouvelle Peugeot 308 est la 7ème voiture la plus vendue en France. Sa concurrente, la Renault Mégane 4, est en perte de vitesse à la 18ème place. Arrive ensuite le nouveau Dacia Jogger, autre nouveauté qui cartonne auprès des particuliers.

Ce sont les seules représentantes de cette carrosserie sur les 25 premières places du top 100 ! En 31 ème place, la Golf suit mais se vend moins bien avec cette carrosserie qu’en Allemagne. En revanche la Toyota Corolla séduit en break, car elle proposée avec une motorisation full hybride dans l’air du temps et un design plus séduisant.

Loin derrière, on trouve aussi la Skoda Octavia qui réalise une grosse part de ses ventes en break Combi. Elle est accompagnée en fin de classement par les Ford Focus, Peugeot 508, BMW Série 3, et Mercedes CLA.

Une carrosserie qui mériterait d’être plus favorisée par les constructeurs

De nombreux constructeurs ont délaissé les breaks, à l’image par exemple de Citroën qui ne propose pas de break sur sa compacte C4. Ne parlons pas non plus du segment B, abandonné totalement au profit des SUV…

Les breaks devraient pourtant être privilégiés par rapport aux SUV comme véhicules familiaux : plus légers, plus aérodynamiques, dotés d’un grand coffre, leurs arguments sont nombreux face aux SUV.

On remarque aussi que les constructeurs délaissent ce type de carrosserie sur les voitures électriques : seuls MG et Peugeot proposeront un break électrique en 2023.

Il serait donc temps de re-développer l’offre des breaks, afin de proposer de vraies alternatives aux SUV pour les familles et les professionnels qui ont besoin d’espace à bord.