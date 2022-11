Peugeot ajoute au catalogue un 3008 hybride moins cher !

Peugeot 3008 Hybrid 180

Best-seller de la gamme Peugeot, le 3008 sera remplacé début début 2024. Mais d’ici là, il faut bien animer la gamme et proposer de la nouveauté !

Peugeot ajoute une nouvelle motorisation au catalogue de son SUV compact, une troisième version hybride rechargeable. De quoi booster encore un peu plus les ventes des 3008 électrifiés…

Baisse de puissance pour cette version hybride 180 ch

Cette motorisation Hybrid 180 est très proche mécaniquement du 3008 Hybrid 225. La puissance est là aussi transmise aux seules roues avant, contrairement au 3008 Hybrid4 qui est en 4 roues motrices.

On retrouve la même boite automatique EAT8, mais aussi un moteur électrique de puissance identique ( 81 kW soit 110 ch ) : entre les Hybrid 180 et 225 ch, seule la puissance du moteur essence est modifiée. Celle-ci est ainsi réduite sur le 4 cylindres 1.6 Puretech à 150 ch sur cette nouvelle version, contre 180 ch sur la version plus puissante.

Dans les faits, si vous roulez en mode électrique après avoir chargé la batterie, vous bénéficierez donc du même niveau d’agrément et de performances identiques. La batterie est légèrement plus petite, avec 11,3 kWh au lieu de 12,9 kWh. Cela donne une autonomie en électrique de 59 km.

Son cousin le Citroën C5 Aicross PHEV 180 vient lui aussi de profiter de cette motorisation sensiblement moins chère.

Les prix du nouveau Peugeot 3008 Hybrid 180

Malgré sa puissance inférieure, les prix ne descendent pas beaucoup : ils débutent à 46520 euros pour la finition Active Pack. Peugeot Store propose cette version à prix remisé, à 43660 euros. A noter qu’elle est éligible au bonus écologique de 1000 euros, à condition de passer commande avant la fin de l’année.

La finition Allure Pack est aussi proposée avec ce moteur Hybrid 180, à 48820 euros.

Peugeot vient de réduire la gamme qui ne comprend plus que trois niveaux de finition : les deux cités précédemment et disponibles sur ce nouveau moteur, et la finition GT Pack réservée aux motorisations Hybrid 225 et Hybrid4 300.

Une dernière motorisation inédite arrivera l’année prochaine sur le Peugeot 3008 MHEV, et deviendra à son tour la version hybride la moins chère proposée sur ce SUV.