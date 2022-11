La Renault ZOE va-t-elle vraiment disparaitre ?

Elle a beau être un best-seller parmi les voitures électriques en Europe, la Renault ZOE n’est pas pour autant sur un piédestal au siège de la marque. La preuve : alors que les ventes de voitures électriques décollent, ce modèle très répandu sur les routes pourrait bien disparaitre !

Les nouvelles de Renault concernant l’avenir de la ZOE

Des informations contradictoires concernant l’avenir de la Renault ZOE viennent d’être publiées. On entend d’un côté le patron du style Laurens Van den Acker indiquer que la Renault 5 ne remplacera pas la ZOE. Cette affirmation laisse ainsi penser que la ZOE n’est pas condamnée par l’arrivée de la nouvelle citadine électrique de Renault.

Mais plus récemment, Fabrice Cambolive, le directeur des opérations de la marque Renault, fait une sortie qui nous apprend que la ZOE n’aura pas de remplaçant direct.

La Renault ZOE va donc bien disparaitre, et sans être remplacée par la Renault 5 qui sera logiquement placée plus bas dans la gamme…

Ce qui pourrait nous indiquer que la future génération de Clio, la Clio 6, pourrait bien reprendre son rôle en étant proposée à la fois en hybride et en électrique. Il aurait été compliqué de proposer trois gammes de citadines en parallèle…Même si aujourd’hui, on a bien dans la gamme la Twingo, la Clio et la ZOE. Mais l’heure est à la rationalisation des gammes, et aux économies en tous genres.

Et n’oublions pas non plus l’arrivée d’un autre modèle électrique : le SUV urbain qui relance la Renault 4 !

Une carrière pourtant brillante pour la Renault ZOE

Apparue en 2012, la Renault ZOE pourrait atteindre les 300.000 exemplaires au moment de sa fin de production. Elle aura permis à Renault de tenter plusieurs modes de commercialisation, avec pendant des années une batterie qui était louée et non pas vendue avec la voiture. Un leasing sur la batterie seule, qui sera finalement abandonné pour favoriser un leasing complet !

Plusieurs moteurs électriques auront animé la ZOE : actuellement elle est proposée avec 110 ou 135 ch. Dans les deux cas, une seule batterie de 52 kWh est proposée, avec une autonomie en dessous des 400 km.

Longtemps en tête du marché européen, la ZOE est logiquement vieillissante et aussi très concurrencée. Son profond restyling de 2019 n’a pas suffi à créer une vraie nouveauté, une nouvelle génération aurait sans doute eu plus d’impact.

En France sur les 9 premiers mois de l’année, la ZOE s’est écoulée à plus de 10600 exemplaires, ce qui lui permet de devancer la Tesla Model 3 de quelques centaines d’unités. En comparaison, sur les 9 premiers mois de l’année 2021, plus de 15500 ZOE avaient été immatriculées. Mais la Renault était alors devancée par la Model 3…