Conclusion essai Suzuki S-Cross Allgrip : notre avis

Conclusion essai Suzuki S-Cross Allgrip

CONCLUSION :

Cette version du Suzuki S-Cross est très recommandable : elle associe la transmission intégrale à une hybridation légère, le tout avec un moteur qui a fait ses preuves depuis quelques années déjà. Suzuki vient d’ajouter une nouvelle motorisation hybride auto-rechargeable sur le S-Cross, également proposée avec la transmission Allgrip, dont nous vous proposerons l’essai ultérieurement.

La version testée ici impose la boite manuelle, mais s’affiche à 2800 euros de moins que cette nouvelle motorisation. De quoi en faire une version très attractive : le 1.4 Boosterjet avec transmission intégrale est affiché à partir de 31090 euros. Il sera difficile de trouver un modèle concurrent : les Renault Captur et Peugeot 2008 ne proposent pas de transmission 4X4. Un modèle peut venir proposer une alternative : le Volkswagen T-Roc. Mais si vous voulez passer commande d’un T-Roc 4MOTION, les prix débutent à 42650 euros avec un moteur diesel de 150 ch. Il ne sera pas possible d’opter pour de l’essence en transmission intégrale, à moins de passer sur un T-Roc R avec 300 ch, et à 53815 euros.

Suzuki est donc très bien placé pour les clients qui veulent s’équiper avec un modèle à la fois hybride et avec la transmission intégrale. Cette finition Style est parfaite avec un équipement ultra-complet, heureusement étant donné que les options sont inexistantes…

Ce nous avons aimé :

Equipement complet

Transmission intégrale disponible à prix raisonnable

Consommation contenue

Rapport encombrement / habitabilité

Confort général

Ce que nous avons moins aimé :

Pas de sortie de climatisation aux places arrière

plastiques de qualité inégale

plus de boite automatique proposée avec cette motorisation 1.4 Boosterjet