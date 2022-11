Peugeot 2008 restylé : ce qui va changer en 2023

Le Peugeot 2008 de deuxième génération arrivera déjà au stade de la mi-carrière l’année prochaine. Il sera donc grand temps pour lui d’être restylé, pour maintenir le niveau de ventes et affronter une concurrence de plus en plus nombreuse. 2023 sera aussi l’année du restyling de son rival français, le Renault Captur.

Mais le 2008 ne propose pas tout à fait la même offre, et continuera de peaufiner sa gamme dès l’année prochaine.

Une gamme de moteurs revue

Certains se sont aperçus que le moteur Puretech 155 a disparu du catalogue du 2008…Cette version était malheureusement soumise en France à un malus écologique. C’est aussi le cas du 2008 Puretech 130 boite automatique : avec 134 g, il est soumis à un malus de 190 euros en 2022.

Mais Peugeot travaille sur une nouvelle proposition qui arrivera l’année prochaine, en ajoutant enfin de l’hybridation sur son moteur Puretech 3 cylindres. Ce Peugeot 2008 MHEV sera doté d’une hybridation légère, et d’une nouvelle boîte de vitesses à double embrayage. Avec une petite batterie électrique, il sera capable de démarrer et de rouler à basse vitesse en électrique. L’hybridation devient indispensable pour réduire la consommation et les rejets de CO2, et il était temps que Peugeot s’y mette.

On imagine que cette nouvelle version devrait représenter une part conséquente des ventes du Peugeot 2008 restylé. Les automobilistes sont de plus en plus sensibles à la consommation d’une voiture étant donné l’évolution des prix des carburants !

Seconde nouveauté, cette fois-ci en électrique. Le Peugeot e-2008 recevra la nouvelle motorisation de 156 ch et la nouvelle batterie des e-308 et de l’actuelle e-208 GT. Avec une puissance supérieure de 20 ch, l’agrément de conduite s’en trouvera amélioré. La batterie sera à peine plus grosse, mais l’autonomie progressera sensiblement. Elle sera toutefois inférieure à 400 km.

En diesel, le BlueHDI 130 devrait être maintenu, il reste encore plébiscité par les flottes même si les ventes descendent.

Nouveau style pour la face avant du 2008

Extérieurement, un restyling doit se voir pour créer de la nouveauté. C’est du moins la stratégie la plus logique et la plus courante ! Le 2008 va revoir sa signature lumineuse avec des crocs multiples sous les projecteurs, et non plus uniques. La calandre sera aussi redessinée avec le fameux effet des inserts colorés qui se fondent dans le bouclier, comme sur la dernière 308 et la 408. En ajoutant de nouvelles teintes et de nouvelles jantes alliage, le 2008 sera modernisé pour ses dernières années de commercialisation.

A l’intérieur, le système multimédia évoluera en reprenant celui de la 308. Les changements seront bien entendu limité pour l’habitacle, qui reste au goût du jour.

Toutes ses nouveautés devraient permettre au Peugeot 2008 de poursuivre une carrière bien démarrée, avec de jolis scores de ventes. En France, il domine la catégorie des SUV du segment B !

On espère que les prix resteront stables…Actuellement les prix démarrent à 26570 euros pour un 2008 Active Pack Puretech 100.