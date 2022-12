Tesla destocke : des remises inédites sur Model 3 !

Tesla a mis en ligne des voitures électriques disponibles immédiatement, et livrables avant fin décembre. Et pour une fois, alors que la marque ne concède aucune remise, ce destockage était accompagnée d’une remise commerciale.

Hier encore, des Model Y étaient disponibles : tout s’est arraché en quelques heures pour les exemplaires proposés de la plus vendue des Tesla en Europe. Aujourd’hui encore, il reste des Model 3 disponibles, à saisir rapidement….

Les Tesla Model 3 encore disponibles

Vous pouvez décrocher une Model 3 Propulsion avec un compteur à moins de 50 km, à partir de 48490 euros. Au lieu du prix catalogue de 53490 euros, ce qui représente une remise commerciale de 3000 euros de Tesla. Le bonus écologique est déduit pour arriver à 48490 euros. Il aurait fallu une plus grosse remise pour pouvoir décrocher le gros bonus écologique de 6000 euros…

A 48490 euros bonus déduit, vous pouvez donc vous offrir une Model 3 blanc perle, en jantes Aero 18″, avec Autopilot, intérieur premium partiel et 491 km d’autonomie. D’autres configurations sont proposées, par exemple avec les jantes alliage 19″ optionnelles Sport qui changent un peu le look du modèle le plus répandu. Surtout en blanc…

Mais vous pouvez aussi trouver des exemplaires en noir uni, ou en bleu outremer métallisé, ou encore en gris nuit ou rouge multicouches.

Des exemplaires avec la grande autonomie de 602 km sont aussi disponibles, au prix de 57490 euros pour des modèles non kilométrés. Cette version Dual Motor passe de 0 à 100 km/h en 4,4 s, contre 6,1 s pour le modèle propulsion. Là encore la remise commerciale est de 3000 euros, dommage qu’elle ne soit pas supérieure sur une voiture proposée en prix catalogue à 62490 euros.

Pour ceux qui sont plus intéressés par une Model 3 Performance, aucun problème : Tesla en destocke également avec des prix qui débutent à à 64680 euros au lieu de 67680 euros. Avec un prix au-delà de 60000 euros, cette version n’est pas éligible au bonus de 2000 euros. Mais elle permet de profiter de performances décoiffantes avec un 0 à 100 km/h effectué en 3,3 s.

Malgré cette remise, la berline électrique la plus vendue de Tesla demeure bien plus chère que l’année dernière. L’engouement est aussi moins élevé pour cette carrosserie, dépassée par sa déclinaison SUV, le Model Y.

La Tesla Model 3 devrait être restylée en 2023. Voilà qui semble une opération plus que nécessaire pour un modèle en perte de vitesse, y compris sur le marché chinois.