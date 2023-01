Quels sont les avantages d’une voiture hybride ?

L’hybridation rechargeable permet de rouler en 100 % électrique sur plusieurs dizaines de kilomètres

Depuis quelques années, la voiture hybride se développe dans les motorisations proposées par les constructeurs. Elle permet en effet de réduire considérablement la consommation, et même de proposer un roulage en 100 % électrique selon les technologies proposées.

Voici des exemples des technologies disponibles sur de nombreuses marques.

L’hybridation dite auto-rechargeable ou non rechargeable

De nombreux moteurs essence et diesel se sont convertis à l’hybridation légère, dite MHEV. Elle consiste à apporter une électrification légère, avec par exemple une architecture électrique en 48H, un petit moteur électrique ainsi qu’une batterie lithium-ion. Pas besoin de se raccorder sur une borne pour la recharger : la récupération d’énergie au freinage et à la décélération va automatiquement redonner de la charge à la batterie.

Le moteur thermique va être utilisé pour entraîner les roues avant ou arrière, et le petit moteur électrique viendra en renfort au démarrage, et dans certaines phases d’accélération à bas régime. Ce moteur est souvent directement couplé à la boîte de vitesses automatique ou à double embrayage. Le freinage et le roulage en roue libre permettent de recharger la batterie de façon automatique.

Ce type de motorisation favorise la souplesse et la douceur, et permet de réduire sensiblement la consommation de carburant ainsi que les émissions polluantes. Le conducteur n’a aucune manipulation à faire pour la recharge.

On retrouve ce type de motorisations sur des modèles citadins, mais aussi des compactes ou des familiales.

L’hybridation rechargeable

Les voitures hybrides rechargeables, également appelées PHEV, cumulent de nombreux avantages. Elles disposent d’un moteur à combustion généralement essence ( ou plus rarement diesel ) qui leur permet de parcourir de grandes distances, mais aussi d’un moteur électrique suffisamment puissant pour leur permettre de rouler en 100 % électrique à des vitesses élevées. Cela nécessite également une batterie plus conséquente que sur les voitures à hybridation légère.

Une plus grosse batterie permet ainsi de rouler plusieurs dizaines de kilomètres en électrique, avec des vitesses qui peuvent atteindre 130 km/h. La recharge est alors indispensable pour recharger les batteries à 100 %.

L’autonomie de ces véhicules a fortement progressé : en quelques années elle a tout simplement doublé, en passant en moyenne de 40 km à 80 km.

Dotées de plusieurs moteurs, les voitures hybrides rechargeables sont donc plus puissantes que la moyenne, avec des niveaux de puissance qui dépassent presque systématiquement 200 ch en puissance cumulée. Dans le cas d’une berline compacte, celle-ci peut alors rivaliser avec l’agrément et les performances d’une sportive. Tout en disposant de la possibilité de rouler en électrique au quotidien plusieurs dizaines de kilomètres.

Ces voitures ont aussi d’autres atouts : avec un moteur thermique à l’avant et un moteur électrique à l’arrière, elles sont alors dotées de la transmission intégrale. Une proposition qui sied particulièrement bien aux SUV puissants. Ces derniers peuvent alors faire une croix sur le diesel, tout en affichant une consommation mixte très réduite. Avec des rejets de CO2 également très bas, ils se dispensent du fameux malus écologique. Ce qui explique pourquoi ce type de motorisation devient absolument incontournable sur les SUV.

En évoluant, ce type de motorisation va même tendre à s’imposer sur les sportives. Car de plus en plus de modèles survitaminés passent à l’hybridation rechargeable. Là encore, il s’agit de rechercher de l’efficience, avec la possibilité de rouler sans émissions polluantes. Mais l’autre atout et non des moindres est d’apporter encore plus de puissance à certains modèles dotés d’un puissant moteur à l’avant et de plusieurs moteurs électriques.

Les sportives peuvent ainsi échapper au malus, circuler dans des centres-villes en électrique, et s’échapper sur circuit avec des niveaux de puissance étonnants.

Des voitures hybrides dans l’air du temps

Avec l’hybridation, les voitures sont parfaitement adaptées aux besoins de nombreux automobilistes. Elles sont ainsi plus sobres et moins polluantes que des voitures à combustion classiques, tout en apportant de l’agrément, de la motricité ou des niveaux de puissance élevés avec l’hybridation rechargeable. Leur autonomie et la facilité de faire un plein rapidement leur donne aussi un avantage pour les grands trajets face aux électriques.

Les constructeurs proposent ainsi un large panel de motorisations de plus en plus efficientes, et qui n’oublient pas l’agrément de conduite. L’électrification est devenue indispensable pour réduire les émissions polluantes. Elle apporte aussi comme nous l’avons vu, de nombreux avantages aux automobilistes.