Peugeot Inception : un avant goût du prochain 3008 ?

C’est au CES de Las Vegas que Peugeot a choisi de dévoiler son concept-car Inception, une création importante car annoncée comme le premier élément du manifeste du style Peugeot désormais dirigé par Matthias Hossann.

Un nouveau design qu’on retrouvera non pas sur les prochains modèles multi-énergies comme le prochain Peugeot 3008, mais sur les prochaines voitures électriques de la marque. A ce jour Peugeot n’a encore commercialisé aucun modèle 100 % électrique qui fait totalement l’impasse sur le thermique. On omettra la Peugeot iOn, qui commence à dater et qui était une Mitsubishi rebadgée…

Une nouvelle plate-forme pour ce concept

Peugeot met en avant la plate-forme de ce concept, l’une des quatre plate-formes « BEV-by-design« , ici une STLA Large. Il faut dire que le concept car Inception n’est pas une petite berline : elle mesure tout de même 5 mètres de long pour seulement 1,34 m de haut. Ces nouvelles plate-formes arrivent dans les marques du groupe Stellantis dès cette année.

L’autonomie de ce concept car est annoncée à 800 km, avec une grosse batterie de 100 kWh. Un chiffre également permis grâce à une consommation réduite de 12,5 kWh aux 100 km. Peugeot met aussi en avant une recharge par induction, pour éviter la recharge par câble. Mais pour cette technologie, aucune date n’est encore annoncée.

Côté puissance, la marque française a aussi mis de gros moyens avec deux moteurs électriques qui développent une puissance de 500 kW, soit 680 ch. Ce qui permet à l’Inception de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes.

Que ce soit le gabarit, le niveau de puissance ou la grosse batterie, nous sommes loin des Peugeot arrivant dans les deux ans à venir. Mais heureusement, certains éléments pourraient tout de même inspirer les prochaines Peugeot.

Un design avec plusieurs éléments bientôt déclinés sur les Peugeot de série

Sur le Peugeot 3008, nous retrouverons certains éléments de la face avant de l’Inception : à savoir tout d’abord la nouvelle signature lumineuse avec les trois griffes emblématiques. Celles-ci arriveront également dès cette année sur la 208 restylée, et le 2008 restylé. Le design de la face avant pourrait également inspirer le 3008, avant l’effet « Fusion Mask ». Mais il n’est pas certain qu’il pourra bénéficier du logo luminescent avec effet 3D ! La législation n’accepte pas encore cet effet de style dans de nombreux pays.

A l’arrière, là aussi les feux reprennent le principe des trois griffes : un effet attendu sur le futur 3008.

Il est en revanche exclu de retrouver à court terme le vitrage très particulier de l’Inception, un verre conçu pour l’architecture avec traitement multichroïque comme pour la visière des casques d’astronautes par la NASA. Ce verre permet de filtrer les UV, et de réduire le réchauffement excessif de l’habitacle en plein été. Intéressant pour une voiture avec 7,25 m2 de surface vitrée !

Autre effet de style : des jantes 20″ avec symétrie axiale, comme sur la dernière Peugeot 408.

Dans l’habitacle, le i-cockpit est revisité avec en lieu et place du volant, un « Hypersquare à commandes électriques digitales ». Sans doute pas encore pour tout de suite sur une Peugeot, même si la forme du volant pourrait bien s’en inspirer !

L’aménagement de l’intérieur de ce concept est très futuriste, avec des sièges dits immersifs, une planche de bord minimaliste, et un HALO CLUSTER avec écran souple à 360°…

Alors, est-ce une démonstration intéressante ou trop éloignée de ce que propose et proposera Peugeot ? A vous de juger…

