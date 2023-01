La Tesla Model Y en soldes : baisse de prix jusqu’à 11000 € !

Tesla Model Y

Tesla n’en finit pas de créer la surprise, mais cette fois-ci ce n’est pas un nouveau modèle ou une technologie révolutionnaire qui épate la galerie. La marque américaine vient de baisser le prix de sa Tesla Model 3 Propulsion de 8500 euros, à la surprise générale.

8000 euros de moins pour le Model Y Propulsion

Et le modèle le plus vendu au monde pour Tesla va aussi bénéficier d’une baisse, puisque le Model Y voit son prix baisser à 46990 euros. Cette baisse est importante : elle permet en effet au Model Y d’être éligible au nouveau bonus écologique 2023 de 5000 ou 7000 euros. De quoi faire baisser la facture à 41990 euros pour la plupart des contribuables, dont le revenu fiscal de référence dépasse les 14089 euros.

La baisse de 3000 euros sur le prix catalogue se combine avec le bonus de 5000 euros, soit 8000 euros de baisse ! Il ne faudra en revanche activer aucune option sous peine de perdre le bonus. Cela laisse le choix entre deux couleurs pour la carrosserie : le noir uni ou le blanc nacré.

11000 euros de moins pour le Model Y Grande autonomie

Pour le Model Y Grande Autonomie, le prix chute de 11000 euros ! Il passe en effet de 64990 euros à 53990 euros. De quoi profiter de la transmission intégrale Dual Motor, de l’autonomie portée à 550 km et des performances en progrès avec seulement 5 s pour le 0 à 100 km/h.

Il faut encore ajouter 10000 euros pour bénéficier du Model Y Performance, affiché désormais à 63990 euros. Soit 6000 euros de moins que le tarif pratiqué début janvier !

Ces deux versions restent privées de bonus, puisque le petit bonus de 2000 euros valable pour les voitures vendues entre 47000 et 60000 euros a été raboté cette année.

Cette baisse de tarif spectaculaire devrait se répercuter sur les ventes, avec un nouvel engouement pour les deux best sellers de Tesla. La marque va ainsi pouvoir se repositionner avec des prix attractifs, et un rapport prix-prestations plus favorable que celui des concurrents directs.

Mais pour les clients qui ont commandé une Tesla au prix fort il y a quelques mois, il y a de quoi être dépité ! Ou très en colère contre Tesla.

Cela devrait aussi faire chuter les prix de ces modèles en occasion dans les prochaines semaines…