La Mitsubishi Colt revient en 2023 sous la forme d’une Clio !

Mitsubishi Colt 2023

La Mitsubishi Colt est de retour, et si son physique vous dit quelque chose, c’est normal : Mitsubishi a repris pour base la Renault Clio actuelle. Cette fois-ci, les designers maison se sont en revanche attelés à la tâche pour bien différencier la Colt de l’actuelle Clio, mais aussi de la future Clio restylée. Ce qui n’avait pas été le cas pour le nouveau Mitsubishi ASX, qui est très proche du Renault Captur actuel à la calandre près.

Les différences entre la nouvelle Colt et la Clio

En prenant la Clio comme base, la Colt ne prend pas de risque. Elle va tout de même bénéficier d’une face avant entièrement revue, ce qui la démarquera bien de la française. Les designers Mitsubishi ont revu le bouclier avant, la calandre, et les blocs optiques. La calandre est ici élargie, avec deux crosses chromées qui mettent en valeur le logo aux trois diamants.

La colt pourra bénéficier en série des projecteurs à LED, ainsi que des anti-brouillard. Pour le profil, les différences seront minimes et devraient se contenter d’un logo sur les portes avant pour la motorisation hybride, et de jantes alliage spécifiques. A l’arrière, la Colt devrait être dotée d’un bouclier inédit, et de feux arrière au graphisme revu.

Dans l’habitacle, il est probable que seul le volant siglé Mitsubishi fasse la différence.

La gamme de la future Mitsubishi Colt

Il est probable que la gamme de la Colt soit resserrée, avec un nombre de versions bien inférieur à celui de la Clio.

Le moteur diesel ne sera pas proposé. En entrée de gamme, la Colt sera motorisée par le 3 cylindres 1,0 ici badgé MPI-T avec une puissance de 91 ch. Il devrait être secondé par le 1,3 DI-T de 140 ch, en boite double embrayage 7DCT ou en boite manuelle. La motorisation full hybride Renault E-TECH de 145 ch sera aussi proposée, ce sera la plus puissante de la Colt.

Du côté des finitions, la Colt devrait reprendre des appellations maison comme Intense Style, Intense Design ou encore Instyle.

La date de sortie n’est pas encore connue, mais devrait avoir lieu au second semestre 2023. Au printemps, la marque se concentrera sur le lancement de son ASX, après des essais presse programmés pour le mois de mars.