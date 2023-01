Volkswagen Golf 8 : ce qui va changer au restyling

Volkswagen Golf : bientôt restylée

Dévoilée à l’automne 2019, la Volkswagen Golf 8 est arrivée sur le marché au printemps 2020. Elle fêtera cette année son troisième anniversaire, et aura droit à un restyling de mi-carrière. Il y a urgence : la Golf a perdu son titre de reine d’Europe, et se retrouve reléguée derrière la Peugeot 208.

Les nouveautés de la Golf 8 restylée

Un facelift doit être visible : il sert principalement à donner un coup de frais à un modèle pour raviver l’intérêt des acheteurs. Pour la Golf 8, les griefs qui peuvent lui être faits sont simples : la face avant des versions classiques ( hors GTI, GTE et GTD ) est un peu trop sage.

Les designers Volkswagen devraient donc corriger cette lacune avec un bouclier plus dynamique, dans l’esprit de celui du T-Roc récemment restylé. Légèrement retouchés, les blocs optiques bénéficieront d’une signature lumineuse à LED inédite. Ils seront toujours liés par la ligne lumineuse à LED. Ces changements seront accompagnés de nouvelles teintes de carrosserie, et de nouveaux dessins de jantes alliage en 17″ et 18″.

A l’arrière, seul le bouclier devrait être redessiné.

Un très grand écran au centre de la planche de bord

Dans l’habitacle, là aussi des critiques ont été faites, y compris par le sommet de la direction Volkswagen. L’ergonomie devra donc être revue, avec l’abandon des touches capacitives au profit de touches classiques. Un retour en arrière, qui devrait calmer les critiques. Le système multimédia profitera d’un écran tactile plus grand que jamais, toujours en position horizontale.

Ces modifications seront certainement déjà suffisantes pour la plus grosse partie du programme. Du côté des motorisations, la Golf 8 est assez impressionnante sur le vaste panel disponible. Les moteurs essence vont jusqu’à 300 ch sur une Golf GTI Clubsport, et 333 ch sur une Golf R 20 ans en transmission intégrale.

L’hybridation rechargeable est désormais proposée sur deux niveaux de puissance, avec la Golf eHybrid de 204 ch et la Golf GTE de 245 ch. En hybridation légère, la compacte allemande est aussi proposée avec le moteur eTSI de 150 ch. Il ne devrait donc pas y avoir de révolution à ce niveau là.