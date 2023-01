La Peugeot 508 PSE quitte le catalogue ( erreur 404 )

La Peugeot 508 PSE quitte le catalogue !

Si vous tentez de cliquer sur le site Peugeot pour accéder à la page de la 508 Sport Engineered, vous aurez droit à une belle erreur 404, brillamment illustrée sur le site par la familiale 404 ! Sur un site internet, une erreur 404 correspond à une page supprimée, encore accessible par des liens. ( et sans redirection 301… )

Une disparition soudaine, et qui est passée inaperçue alors que Peugeot vient de faire sa journée E-lion Day.

Prévue pour un passage à la case restyling cette année, la grande Peugeot 508 voit sa gamme actuellement réduite à peau de chagrin. Le label Peugeot Sport Engineered qui devait prendre la suite de la saga des Peugeot sportives comme la 208 GTI semble donc déjà au point mort.

Pour l’heure, le site officiel Peugeot Sport qui présente le label est encore en ligne. Mais avec une 508 PSE présentée, et des boutons qui vous envoient non pas vers le configurateur Peugeot mais sur l’erreur 404. Une erreur de débutant, que nous ne devrions pas voir sur un tel site.

Quel avenir pour la Peugeot 508 ?

Prévue pour un restyling, la 508 est actuellement uniquement proposée en BlueHDI 130 et Puretech 130, avec des finitions supérieures Allure pack, GT et GT Pack. Les prix sont salés : 43320 euros en Puretech 130 EAT8.

Petit problème : la 508 restylée aurait du logiquement bénéficier de la nouvelle technologie HYBRID 48V qui arrive sur la motorisation 3 cylindres EB, couplé à une boîte de vitesses inédite à double embrayage électrifiée à 6 rapports (E-DCS6). Cette dernière intègre un un moteur électrique de 21 kW.

Malheureusement pour la 508, elle ne fait pas partie de la liste des moteurs cités pour en bénéficier. Peugeot a annoncé lancer cette technologie sur les 208-2008-308-3008-5008 et 408. Quid de la 508 ?

Il n’est donc pas impossible de penser que la carrière de la grande Peugeot soit arrêtée prématurément. Privée de la motorisation HYBRID de 136 ch qui arrive cette année, et de la version sportive PSE, la 508 est mise à l’écart de la gamme.

Quel avenir pour le label Peugeot Sport Engineered ?

On ne peut qu’espérer la survie du label PSE sur de prochains modèles Peugeot. Logiquement, aucune voiture hybride rechargeable ne sera plus siglée PSE après la 508. Cette architecture est vouée à disparaitre, et la sportivité n’est pas idéale pour un modèle lesté d’un moteur thermique et de batteries et moteurs électriques.

Peugeot attendait de voir l’accueil réservé à la 508 PSE pour envisager la suite. Rien ne nous empêche d’espérer voir arriver des modèles plus puissants siglés PSE en 100 % électrique. A court terme en tout cas, rien n’est moins sûr. L’actuelle e-208 n’est pas taillée pour une telle version, et la e-308 ne semble pas non plus adaptée. Du côté du e-3008, sa nouvelle plate-forme autorise plus de choses techniquement. Mais c’est un SUV, et Peugeot a déjà prévu une gamme étendue avec 3 motorisations. Pas sûr qu’une version sportive et peu diffusée puisse voir le jour prochainement.

On allume un cierge pour que ce soit le cas sur les prochaines générations des e-208 et e-308, histoire de donner une descendance aux GTI du lion.