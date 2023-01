Audi ActiveSphere Concept : le concept Allroad

Audi ActiveSphere Concept

Audi présente son quatrième concept car de la série « Sphere ». Cette fois-ci, l’Audi ActiveSphere Concept se présente sous la forme d’un crossoover électrique, à mi-chemin avec un pick-up. Ce coupé crossover quatre portes est long de 4,98 m, et présente une carrosserie polyvalente avec la partie arrière qui se transforme en coffre cargo ouvert pour transporter des vélos électriques ou encore des planches de surf.

C’est l’Audi Design Studio de Malibu qui a été en charge du projet. Voilà qui explique pour les planches de surf !

Des capacités offroad

Avec sa transmission intégrale Quattro et une suspension active à hauteur variable, ce concept peut s’aventurer hors des sentiers battus. Sa garde au sol peut être surelevée de 40 mm sur demande, et ses pneumatiques 22″ sont conçus pour le tout-terrain. Les escapades hors bitume deviennent une lubie des marques de luxe : regardez par exemple les récentes Porsche 911 Dakar et Lamborghini Huracán Sterrato….

Techniquement, l’Audi ActiveSphere Concept profite de la nouvelle plate-forme PPE ( Premium Platform Electric ) partagée avec Porsche, et qui sera notamment utilisée par le futur Q6 e-tron. Elle permet de loger de grosses batteries, ici de 100 kWh pour une autonomie annoncée à plus de 600 km. La recharge rapide est possible jusqu’à 270 kW, ce qui permet de récupérer 300 km d’autonomie en une dizaine de minutes seulement. Un point positif, offert par la technologie de 800 volts de cette plate-forme.

En utilisant tout l’espace entre les deux essieux, les concepteurs peuvent loger une batterie relativement plate. Cela permettra à la prochaine Audi A6 e-tron de ne pas souffrir d’une silhouette haute comme c’est le cas de la plupart des Tesla.

Les deux moteurs électriques du concept développent 445 ch et un couple maximal combiné de 720 Nm. De quoi accélérer de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes.

Audi ActiveSphere Concept

La sphere de vie en priorité numéro 1

Même si les performances et l’autonomie sont bonnes, elles ne sont pas citées en priorité dans le cahier des charges.

C’est la sphere de vie qui est prioritaire, ainsi que « l’expérience des occupants pendant les trajets ». L’habitacle a donc été particulièrement soigné, avec quatre sièges individuels et un aménagement très épuré. Quand la conduite autonome est activée, le volant, les pédales et l’instrumentation sont escamotées. Il est même possible de voir la route à travers la calandre Singleframe, qui est transparente ! ( voir photo plus bas )

De son côté la console centrale est utilisée pour du stockage, et fait également mini-bar !

La conception des voitures électriques sur des plate-formes dédiées permet de repenser totalement l’aménagement. On reste bien entendu ici sur un concept, mais on sent que les choses sont en train de réellement changer sur certains points.

Autre innovation : Audi Dimension, avec des lunettes de réalité virtuelle qui jouent sur la réalité augmentée. Elles seraient ici disponibles pour le conducteur, mais aussi pour les passagers.

Audi ActiveSphere Concept

Audi ActiveSphere Concept

Audi ActiveSphere Concept

Audi ActiveSphere Concept

Audi ActiveSphere Concept