Hyundai : toutes les nouveautés 2023

Hyundai Kona 2023

Hyundai Kona 2

La nouvelle génération du Kona arrivera dès le mois de juin 2023. Cette deuxième génération du crossover urbain est ambitieuse, avec une fois encore un vaste éventail de motorisations, et des dimensions en nette hausse. Basé sur la même plate-forme que le cousin Kia Niro, le nouveau Kona sera donc proposé en hybride ( 141 ch ) et en électrique ( 204 ch ). Il sera aussi disponible en essence sans hybridation sur certains marchés. L’arrivée ultérieure d’un 3 cylindres turbocompressé de 120 ch n’est pas encore confirmée pour la France.

Avec 15 cm de plus en longueur, Le Kona pourrait aller chercher des clients qui auraient lorgné sur un Tucson. Long de 4,35 m, il sera plus grand que les Captur et 2008. Son habitabilité est annoncée comme la meilleure de la catégorie. Avec 490 litres, le coffre devrait intéresser les familles. Il disposera d’un hayon dit intelligent, dont on pourra choisir la hauteur d’ouverture ( pratique pour les parkings souterrains ou les box ) ainsi que la vitesse d’ouverture. Toutes les aides à la conduite possible seront de la partie, de la détection de trafic arrière avec fonction freinage à l’assistance active à la conduite sur autoroute.

Hyundai Ioniq 5 N

Ioniq 5 N

Deuxième nouveauté électrique parmi les modèles programmés pour 2023, la version sportive du Hyundai Ioniq 5. Le SUV électrique va recevoir la motorisation électrique du cousin Kia EV6 GT, forte de 585 ch. Il s’agira ainsi de la première Hyundai électrique à recevoir le badge N.

Hyundai i20 restylée

i20 restylée

Commercialisée depuis la fin de l’année 2020, la Hyundai i20 sera restylée cette année. Malgré la disparition de la concurrence, la i20 N sera bien reconduite. Elle devrait certainement conserver son 1.6 turbocompressé de 204 ch, qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 6,7 s.

C’est surtout le design qui va évoluer lors de ce restyling : on lui souhaite d’avoir un style moins torturé, notamment à l’arrière.

Nouveau Santa Fe – Illustration : Kolesa

Nouveau Santa Fe

La cinquième génération du Santa Fe est déjà programmée pour cette année. Prévu pour un lancement cet automne, il devrait radicalement changer de look avec un design plus cubique. De quoi le démarquer radicalement des crossovers de monsieur tout le monde. Avec un style Land Rover, le Santa Fe affichera une habitabilité élevée pour accueillir jusqu’à 7 passagers. Il devrait privilégier les motorisations hybrides rechargeables, et laissera les motorisations électriques au futur Ioniq 7.