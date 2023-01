La durée de vie des Peugeot va passer de 15 à 25 ans !

En France l’âge moyen des voitures n’a jamais été aussi élevé : il atteint désormais les 12 ans ! Mais les français conservateurs sont peut-être tout simplement des précurseurs. L’écologie nécessite en effet de ne pas remplacer prématurément sa voiture, car la fabrication d’une voiture neuve a un coût en pollution. Sa fabrication produit énormément de CO2.

Une nouvelle durée de vie poussée de 15 à 25 ans

C’est l’une des raisons qui va pousser Peugeot à revoir sa copie, et à proposer prochainement des voitures dont le cycle de vie sera étendu. Les Peugeot thermiques actuelles sont conçues pour une durée de vie de 15 ans. Rien n’empêche de les garder au-delà, avec une conduite responsable et un entretien régulier et méticuleux.

Mais les prochaines générations de Peugeot iront bien au-delà : elles seront conçues pour un cycle de vie de 25 ans.

Leur tenue dans le temps nécessitera une remise à niveau en plus de l’entretien. Peugeot a imaginé la possibilité de rafraîchir les principales pièces d’usure visibles de la voiture et notamment le rembourrage et les garnitures. Cela permettrait par exemple de remettre visuellement à neuf une voiture lorsqu’elle change de propriétaire.

Très clairement, cette étape sera certainement réalisée par le constructeur lorsqu’une voiture reviendra au terme de sa location longue durée sur 3 ou 4 ans, voire plus. La tendance est au reconditionnement : Renault a même transformé son usine de Flins en région parisienne pour cette opération.

Le directeur du design de Peugeot, Mathias Hossann va encore plus loin : « Imaginez la fin des voitures d’occasion. A la place, une voiture rénovée et personnalisée que vous pouvez mettre à jour ou mettre à niveau à tout moment, selon vos besoins. Un produit toujours à jour qui garde sa valeur tout au long de sa vie. »

La location longue durée va devenir un eldorado pour les constructeurs

On imagine donc surtout un nouvel eldorado pour les constructeurs, qui pourront ainsi nous faire payer des mensualités de location éternellement et sans baisse de montant, y compris pour des voitures mises en circulation il y a plus de 15 ans ! Une situation absolument inimaginable quelques années en arrière, mais qui va aussi trouver sa logique dans la forte progression des prix des voitures neuves. Il deviendra très difficile pour les clients de financer en quelques années le prix d’une voiture électrique neuve.

Seule la location sera donc jouable pour la plupart des automobilistes. Louer une voiture pendant plus de 20 ans devrait permettre d’amortir son coût sur un plus grand nombre d’années. Mais les clients en seront-ils les gagnants ? On peut sérieusement en douter.