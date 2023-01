La Polestar 2 évolue avant d’arriver en France !

Polestar 2 MY24

Jusqu’à présent, la marque Polestar n’était pas encore distribuée en France. La faute à son logo, qui utilise des chevrons et qui a suscité un conflit juridique avec Citroën. Un accord ayant été trouvé, la marque suédoise devrait donc arriver enfin chez nous. Il peut d’ailleurs arriver de croiser des Polestar 2 en France, mais celles-ci sont immatriculées en Allemagne et en Suisse !

Les évolutions esthétiques de la compacte Polestar 2 MY24

Modèle le plus accessible de Polestar, la compacte fastback Polestar 2 reçoit un programme complet digne d’un facelift pour son nouveau millésime MY24. Celui-ci comprend l’arrivée de nouveaux moteurs électriques, de batteries plus puissantes, d’une inédite version propulsion, et d’un design modifié.

Pour l’esthétique, les principales modifications se concentrent sur la face avant. Celle-ci abandonne la grille de calandre précédente pour une calandre fermée, baptisée « SmartZone ». Elle comprend les fonctions de sécurité active comme la caméra frontale et le radar à moyenne portée.

D’autres évolutions sont de la partie, à savoir les nouvelles jantes en alliage forgé de 20 pouces du Pack Performance.

De nouveaux moteurs plus puissants

En entrée de gamme, la Polestar 2 devient une propulsion, à l’instar de sa cousine Volvo C40 Recharge. Son moteur à aimant permanent développe 220 kW, contre 170 kW précédemment. De quoi améliorer les performances, avec seulement 6,2 s pour passer de 0 à 100 km/h contre 7,4 s auparavant.

La version Dual Motor progresse aussi mais plus raisonnablement, avec une puissance qui passe de 300 kW et 660 Nm à 310 kW et 740 Nm. De quoi passer de 0 à 100 en tout juste 4,5 s. La puissance est encore portée à 350 kW avec le Performance Pack, ce qui réduit le temps pour cet exercice à 4,2 s.

Pour les versions Long Range, la Polestar 2 reçoit des batteries CATL de 82 kWh avec 27 modules. L’autonomie progresse fortement avec 105 km de plus, soit 592 km.

Ce pack de batterie est compatible avec une borne de charge rapide jusqu’à 205 kW. La version Single Motor Long Range est même annoncée avec 635 km, soit 40 km de plus.

Des évolutions intéressantes, qui améliorent les prestations de ce modèle apparu en 2019.

Plus de 100.000 exemplaires de la Polestar 2 ont déjà été produits, et vendus dans un total de 27 pays.

En Allemagne, les prix de la Polestar 2 débutent à 50190 euros.

