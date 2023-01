BMW M3 CS : la plus démoniaque de la lignée des M3

BMW M3 CS

Les inconditionnels de sportives BMW M ont de quoi faire depuis l’année dernière : le calendrier des nouveautés a été chargé avec les 50 ans. Mais en 2023, les hostilités se poursuivent : voici la nouvelle BMW M3 CS, qui devrait faire date avec des caractéristiques et des chiffres impressionnants.

Seulement 3,4 s pour le 0 à 100 km/h

Surpuissante, la M3 CS 2023 ne prend que 3,4 s pour passer de 0 à 100 km/h, et 11,1 s pour passer de 0 à 200 km/h. Elle réalise cette prouesse avec la présence du système M xDrive, qui apporte une motricité bienvenue pour digérer les 550 ch du six cylindres en ligne. Le moteur qui sert de base à celui de la M4 GT3 de compétition développe 40 ch de plus que celui d’une M3 Compétition M xDrive Berline. La gestion du moteur a été revue, et la pression de charge maximale des deux turbocompresseurs mono-scroll est passée de 1,7 à 2,1 bars.

Elle fait même mieux en accélération que la BMW M4 CSL présentée l’année dernière ! Car cette dernière est une propulsion, et ne peut donc pas rivaliser en motricité pour un tel exercice.

Pour digérer les 650 Nm de couple, la M3 CS est dotée d’une boîte de vitesses M à huit rapports avec Drivelogic. Son couple maxi est disponible sur une très large plage allant de 2 750 tr/min à 5950 tr/min . La puissance de 550 ch est délivrée à 6 250 tr/min, avec un rupteur à 7200 tr/min. Le double turbo n’empêche donc pas de grimper rageusement dans les tours !

BMW M3 CS 2023

Une utilisation intensive de la fibre de carbone

L’allègement est au coeur de la philosophie d’une sportive M siglée CS. On retrouve donc les composants en plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP) chers à BMW, qui maitrise parfaitement son sujet. Ce matériau est utilisé pour le toit, le splitter avant, le capot, et dans l’habitacle pour les palettes de changement de vitesse ou la console centrale. De quoi donner une ambiance, en plus de participer à une baisse de poids ! Les sièges baquets M Carbon sont en série, plus légers que des sièges sport classiques. Même le silencieux est en titane pour gagner 4 kg supplémentaires.

On remarquera en soulevant le capot d’importants renforts pour la rigidité, conçus en aluminium.

Le style CS spécifique à cette édition

BMW n’a pas oublié d’offrir à son modèle spécial un design unique. Avec par exemple une calandre sans cadre qui lui est spécifique, avec un contour rouge et un badge M3 CS. Montés en série, les projecteurs Laser BMW adoptent du jaune au lieu du blanc pour faire référence aux BMW de compétition.

Plusieurs jantes sont proposées, dont des jantes forgées en alliage léger M avec finition bronze doré, ou noir mat. Les pneumatiques de piste sont disponibles en 275/35 ZR19 à l’avant et 285/30 ZR20 à l’arrière, mais les clients peuvent aussi choisir des pneumatiques pour la route sans supplément !

Plusieurs teintes sont proposées, comme le peinture métallisée Frozen Solid White en couleur exclusive, ainsi que les Signal Green, Brooklyn Grey métallisé et Saphirschwarz.

Le prix public de ce nouvel engin est déjà officiel : 157.000 euros…seulement ! Un tarif très élevé mais en rapport avec le niveau de performances de l’engin.

BMW M3 CS 2023

BMW M3 CS 2023

BMW M3 CS 2023

BMW M3 CS 2023

BMW M3 CS 2023

BMW M3 CS 2023

BMW M3 CS 2023