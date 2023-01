Comment éviter d’acheter une voiture au kilométrage trafiqué ?

Les arnaques ont toujours été présentes sur le marché de l’occasion. Parmi elles, celle du compteur trafiqué est un grand classique. Il faut dire que le prix de vente d’une voiture est déterminé par sa date de mise en circulation et son kilométrage. Deux données qui i ntervien ne nt avant l’état général de la voiture. Dans les années 90, il était facile de remonter un compteur à la visseuse ! Depuis les techniques ont évolué, avec les remplacements de compteurs, et la falsification de la donnée par une simple reprogrammation. Les vendeurs peu scrupuleux vont connecter un boitier de maintenance sur la prise diagnostic « bus scan » ou prise OBD. En quelques minutes, un kilométrage sera reprogrammé !

D’où l’importance de savoir détecter si une voiture a pu avoir le kilométrage falsifié.

L’importance de l’historique

En France, pour lutter contre ce fléau, l’outil HistoVec a été mis en place. Il va permettre de contrôler l’évolution du kilométrage enregistré à chaque revente de la voiture et lors des passages au contrôle technique.

Cela pourra donc être un bon indicateur pour une voiture de plus de dix ans. Pour une voiture récente, vous aurez moins de données : le premier passage au contrôle technique n’est effectué qu’au bout de 4 ans. Et si la voiture a été importée d’occasion depuis l’étranger, l’historique ne sera pas non plus accessible.

Il vous faudra privilégier l’achat d’une voiture d’occasion dont l’historique est limpide. En dehors du site présenté ci-dessus, ce seront les factures d’entretien et de réparation qui vous donneront les meilleures infos. Car sur chaque facture, vous pourrez avoir accès à une date et au kilométrage mentionné ce jour-là. Un dossier de factures vous permet ainsi de voir l’évolution normale du kilométrage parcouru.

En l’absence de factures, comment faire ?

Vous n’aurez pas accès au dossier de factures pour un achat chez un professionnel. Ce dernier est censé vous vendre une voiture dont l’entretien est à jour, et ne pas vous cacher des éléments comme des accidents ou encore un changement de compteur. Dans un réseau de concessionnaires établi, vous aurez peu de chances d’avoir des problèmes. En revanche chez des marchands de voiture d’occasion spécialisés dans l’achat-vente avec des petits prix, sans présence d’un vrai atelier, soyez plus méfiants. Un revendeur installé depuis moins de 3 ans a plus de chances de mettre la clé sous la porte : en cas de problème vous n’auriez plus personne contre qui vous retourner. Privilégiez les garages sérieux, affiliés à un constructeur automobile, même de petite taille.

Si vous achetez chez un particulier qui ne possède pas les factures, ce sera le cas pour une troisième ou quatrième main, ou encore pour l’apprenti mécano qui fait son entretien le week-end devant chez lui. Dans ce cas, faites vous accompagner d’un mécanicien professionnel ou faites éventuellement appel à un professionnel qui puisse contrôler l’état mécanique complet du véhicule. De nombreux éléments pourront donner des indications d’un décalage entre le vrai kilométrage et celui indiqué au niveau du compteur.

Mais là encore, attention : les kilométrages sont régulièrement falsifiés sur des véhicules premium et haut de gamme dont l’apparence vieillit très bien dans le temps.

Sur les voitures avec des compteurs analogiques, il était fréquent que des compteurs remontés fassent apparaitre des décalages entre les chiffres. Une aiguille de vitesses tremblotante était aussi un signe, même si ce n’est pas tout le temps lié à un compteur trafiqué sur les voitures anciennes.

Dans tous les cas, en présence de doute, il n’y a plus de doute : passez votre chemin. Une voiture au kilométrage falsifié vous sera vendue à un tarif surévalué de plusieurs milliers d’euros, et pourra vous coûter très cher en réparations en raison de son état réel. Chez les particuliers, privilégiez une première ou deuxième main avec le dossier de factures complet.