La hausse de l’électricité pourrait dissuader 83 % des acheteurs de voitures électriques

La recharge des voitures électriques avait déjà augmenté sur les bornes Allego dès octobre @Allego

Selon une enquête menée par Leocare, la hausse du prix de l’électricité est un frein à l’achat important. Elle fait ainsi partie des trois freins les plus cités par les français, avec l’autonomie et le prix à l’achat. Elle pourrait ainsi dissuader 83 % des acheteurs de voitures électriques selon cette étude !

La hausse de l’électricité au 1er février est un vrai problème

La hausse du prix de l’électricité pourrait donc dissuader les français d’acheter une voiture électrique selon cette étude. Et l’évolution tarifaire du 1er février 2023 pose en effet un vrai problème : la hausse de l’ordre de 50 %, va réellement impacter le coût d’utilisation pour tous les ménages ayant fait l’acquisition d’une voiture électrique. Selon France Info, le prix de la recharge sur une borne classique passe ainsi de 0,22 € à 0,33 € le kWh, et sur une borne rapide le tarif augmente de 0,33 € à 0,62 €.

Cette hausse est donc appliquée sur les bornes publiques, avec de gros changements sur le terrain. De nombreuses communes ont du par exemple abandonner le principe d’une borne de recharge gratuite pour la passer en borne payante.

Les tarifs se sont donc envolés, ce qui pose évidemment des problèmes pour des réseaux encore en plein développement.

Pour les particuliers acquéreurs d’une électrique, 90 % d’entre eux vont principalement recharger leur voiture à la maison. Mais l’autonomie limitée nécessite à un moment donné de se recharger à l’extérieur dans le cas d’un déplacement loin du domicile.

Dans quels cas la voiture électrique va demeurer intéressante ?

Très clairement, les voyages en voiture électrique vont être de plus en plus chers. Pour des familles qui se déplacent régulièrement, la voiture électrique ne sera donc pas économique. Et comme son prix d’achat est nettement supérieur à une voiture thermique, la rentabilité sera évidemment impossible !

Il faut donc surtout privilégier une voiture électrique pour le quotidien avec des recharges à la maison. Pour un foyer avec deux véhicules par exemple, une citadine électrique en seconde voiture avec une borne de recharge dans le garage est une très bonne solution.

S’il s’agit de la voiture principale, il sera souvent plus économique et aussi écologique de prendre le train pour les grands déplacements.

Ces hausses du prix de la recharge sur les bornes publiques risquent de créer un réel fossé entre les automobilistes, avec ceux qui peuvent acheter une voiture électrique coûteuse et la recharger en borne rapide lors des voyages, et les autres. Quand on regarde le prix des voitures électriques qui se rechargent sur les aires d’autoroute, c’est effectivement déjà le cas !