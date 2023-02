Volkswagen ID.3 GTX : la GTI électrique arrive

Volkswagen ID.3 restylée

Au printemps, Volkswagen a prévu de commercialiser sa compacte électrique rafraichie. Cette ID.3 restylée sera accompagnée pour la première fois d’une version GTX, comme pour les ID.4 et ID.5.

Près de 300 ch sur les quatre roues motrices

La compacte allemande bénéficiera de la même motorisation et du même pack de batteries que ces deux modèles, mais sera plus performante du fait de son poids inférieur ! La puissance attendue est de 299 ch, pour une batterie de 77 kW.

Avec un moteur électrique placé à l’avant et un autre à l’arrière, cette ID.3 GTX sera donc une quatre roues motrices. Avec 460 Nm de couple et 299 ch, cette ID.3 GTX devrait réaliser le 0 à 100 km/h en moins de 6 s.

En autonomie, cette version devrait être annoncée autour de 500 km.

La présentation GTX de l’ID.3

Extérieurement, la présentation de cette version GTX sera soignée avec comme sur ces esquisses officielles, un bouclier plus agressif. Celui-ci dispose d’écopes latérales, et d’une prise d’air élargie en position basse. Les designers ont aussi prévu une petite évolution des blocs optiques, ainsi que des jantes alliage spécifiques. Des badges GTX seront apposés sur les ailes avant et sur le hayon arrière. Comme sur l’ID.4 GTX, les feux arrière devraient être ornés d’un X qui s’illumine lorsque le conducteur freine. Cette présentation est dans l’esprit de ce que Volkswagen pratique depuis de longues années pour ses versions GTI, qui se démarquent sans pour autant verser dans le tape à l’oeil.

A l’intérieur, des surpiqûres rouges distingueront la GTX des autres versions plus classiques, associées à des inserts X-Blue pour la planche de bord et les contre-portes.

Côté tarif, il faudra compter sur un prix proche des 61000 euros pour s’offrir cette ID.3 GTX, qui ne donnera donc pas droit à un bonus écologique. Elle deviendra la version la plus onéreuse de la gamme ID.3.

Pour l’heure, la Renault Megane E-TECH ne sera pas en mesure de la concurrencer avec sa motorisation de 220 ch. En revanche si on regarde chez Tesla, la Model 3 Performance est affichée à 59990 euros depuis la baisse de prix opérée en janvier. Et à ce tarif, l’américaine passe de 0 à 100 km/h en 3,3 s ! Attendons les données exactes pour en savoir plus sur cette ID.3 GTX, même si ce match semble déjà très compliqué pour l’allemande !