L’Espace 6 est-il celui de trop pour Renault ?

Le Renault Espace 6 aux côtés des générations précédentes

Le Renault Espace 6 n’est-il pas l’Espace de trop dans l’histoire de Renault ? Le constructeur au losange a fait le choix de faire revenir une nouvelle fois ce patronyme pour désigner cette fois-ci la version 7 places de son SUV 7 places, l’Austral. Et si ce nouveau modèle rencontre déjà un franc succès, c’est aussi grâce au fait d’avoir laissé de côté l’appellation Kadjar.

L’histoire de l’Espace s’est compliquée avec le temps

Au départ en 1984, Renault lance l’Espace et innove avec le premier monospace familial européen. Développé par Matra, ce projet avait été bêtement rejeté par la direction de Peugeot-Talbot ! Il deviendra un best-seller, tout comme les deux générations suivantes.

Mais en 2002, l’Espace 4 n’est plus produit par Matra. Renault fait le choix de gérer le projet en interne, il s’agit alors du premier Espace à disposer d’une carrosserie entièrement en tôle. Les prix augmentent, et les familles sont davantage orientées vers le Scénic, plus populaire. C’est déjà le début de la fin pour l’âge d’or des grands monospaces.

Renault pourtant, remet une nouvelle fois le couvert en 2015 en espérant pouvoir grimer son Espace en crossover, afin d’en faire l’un des modèles haut de gamme de la marque. Un pari qui ne sera pas vraiment gagnant, du fait d’un style entre deux pas suffisamment affirmé. Cet Espace 5 est resté trop proche dans monospace dans son esprit, tout en étant bien trop cher pour convaincre les acheteurs qui pouvaient s’offrir un modèle premium à des prix équivalents.

L’Espace rempile une fois de trop

Il aurait été alors grand temps de passer à autre chose, mais non. L’Espace rempile une sixième fois ! Et désormais il n’a plus aucun point commun avec l’Espace des années 80 et 90, si ce n’est ses trois rangées de sièges. Le nouvel Espace est devenu un SUV compact. Plus court que le modèle précédent, il n’offre pas le même volume à bord. Celui-ci était pourtant déjà en baisse par rapport à l’Espace 4 !

Alors oui, le modèle en tant que tel a toute sa place dans la gamme Renault. Dériver une version longue et 7 places de l’Austral a du sens, et notamment pour affronter les Peugeot 5008 et Volkwagen Tiguan Allspace. Mais pourquoi donc l’avoir appelé Espace ? Pourquoi ne pas accepter que ce modèle fasse désormais partie du passé ?

Si nous devions revoir un Espace, nous aurions aimé peut-être attendre un peu, et voir arriver un vrai monovolume avec un design dans l’air du temps, et une motorisation électrique qui libère de la place et permette de retrouver un plancher entièrement plat. Un Renault Espace entièrement repensé, qui fasse vraiment honneur à son passé et à ses prédécesseurs.

Nous aurons la même réflexion dans quelques mois, quand le Scenic reviendra sous forme de SUV électrique. La nostalgie c’est bien, encore faut-il laisser du temps pour créer un éventuel manque. Le timing est sans doute très bon pour la Renault 5 électrique, et sa bouille devrait permettre d’en faire une petite électrique populaire. Mais pour l’Espace, c’est bien trop tôt. Dommage…