Le van électrique Denza D9 MPV confirmé pour l’Europe

Le Denza D9 MPV annoncé pour l’Europe

Un nouveau van électrique devrait arriver sur le marché en Europe : le Denza D9 MPV. L’arrivée en Europe a été confirmée par le directeur général de Denza, Zhao Changjiang, sur sa chaine Weibo.

Denza est un constructeur chinois de voitures qui fait partie du groupe BYD. Et vous allez le voir, l’Europe n’était déjà pas très loin dans sa conception puisque Daimler faisait partie du projet.

Un van électrique conçu avec Mercedes

Denza est initialement une co-entreprise créée par Mercedes et BYD en Chine, qui a vu le jour en 2010. Depuis la création, Daimler s’est en partie retiré et ne possède plus que 10 % des parts. C’est donc bien BYD qui tire les manettes.

Si plusieurs modèles sont prévus pour la Chine, Denza a confirmé l’arrivée de ce van électrique D9 MPV pour disposer d’une offre dans ce segment. Dans les mini-vans électriques, Volkswagen a lancé son ID.Buzz, et Mercedes a son EQV. Avec son énorme calandre et ses larges crosses chromées sur la face avant, ce modèle chinois ne souhaite pas passer inaperçu.

Long de 5,25 m, le Denza D9 MPV peut accueillir entre 4 et 7 personnes selon les configurations de sièges. Très high tech, l’habitacle dispose d’un vaste écran central de 17,3 pouces, et d’écrans pour les passagers arrière. Il est aussi possible d’ouvrir les portes arrière coulissantes avec la télécommande, à distance.

En électrique, le D9 MPV dispose d’une batterie de 103 kW qui lui permet d’afficher 620 km selon le cycle NEDC : en Europe avec le cycle WLTP, ce sera au moins 100 km de moins. Avec deux points de recharge, il sera possible de récupérer 230 km d’autonomie ( cycle NEDC ) en 15 minutes seulement. Ce modèle est aussi proposé en hybride rechargeable : nous ne savons pas encore quelles motorisations seraient importées en Europe.

Le Denza D9 MPV sera aussi commercialisé à Hong Kong et à Macao, avec l’arrivée d’une version à volant à droite. Une version qui sera aussi disponible en Thaïlande : Il a également été présenté dernièrement au 44ème salon de l’automobile de Bangkok.

Si Denza lance le D9 MPV en Europe, d’autres modèles de la marque devraient suivre. La déferlante chinoise est loin d’être terminée…

