Volkswagen ID. Buzz : hommage au T1

Volkswagen ID. Buzz

Volkswagen présente l’ID.Buzz, le nouveau fourgon 100 % électrique qui sera également proposé en utilitaire tôlé, l’ID. Buzz Cargo.

Cette interprétation moderne et électrique du transporter de Volkswagen était attendue, et annoncée depuis de nombreuses années par des concept-cars. Avant le concept ID.buzz en 2017, il y avait eu le concept Bulli en 2011, sans oublier le concept Microbus de 2000 !

Mais que les fans de vans Volkswagen soient rassurés, cette fois-ci il y aura bien une commercialisation, et même relativement rapide ! L’Europe sera servie en 2022, et l’Amérique du Nords en 2023.

Inspiré par le Volkswagen Transporter T1, le nouveau ID.Buzz a un point commun avec son ancêtre : un porte à faux avant très court. La face avant présente également le fameux design en V caractéristique, renforcé par la carrosserie bi-ton. En dehors du blanc Candy, la caisse sera alors peinte dans l’une de ces teintes : « Lime Jaune », « Starlight Blue », « Energetic Orange » ou « Bay Leaf Green ».

Conçu sur la plateforme modulaire d’électrification (MEB), l’ID.Buzz dispose d’un moteur électrique de 150 kW qui entraine les roues arrière. La vitesse de pointe est limitée à 145 km/h, ce qui sera suffisant sauf pour aller briller sur autobahn !

En utilisant une borne rapide, le chargement pourra être réalisé de 5 à 80 % en 30 minutes. Cette batterie de 77 kWh proposée dans la version Pro de lancement sera complétée d’une plus petite batterie pour la future version d’entrée de gamme.

En configuration 5 places, le volume du coffre est énorme : jusqu’à 1 121 litres de volume. En rabattant la deuxième rangée, vous pourrez faire des déménagements, avec un volume porté à 2 205 litres.

Cette implantation 5 places comprend deux sièges avant aux accoudoirs réglables, et une banquette trois places rabattable et à séparation 60/40. Celle-ci peut coulisser sur la longueur.

Il faudra encore patienter pour pouvoir passer commande d’un ID.Buzz en 6 ou 7 places, avec possibilité d’empattement allongé.

L’accès à bord est facilité par les deux portes arrière coulissantes. Pour l’aspect environnemental et aussi éthique, le cuir est banni à bord. Le volant est donc recouvert d’un matériau synthétique. Les selleries sont issues de matières recyclées, et notamment de bouteilles PET et de plastiques marins récupérés. Une démarche parfaitement complémentaire d’une propulsion entièrement électrique.

Rendez-vous au mois de mai pour le lancement des pré-réservations. Volkswagen Véhicules Utilitaires produira ce nouveau modèle dans l’usine de Hanovre, qui assemble également le nouveau Multivan et le T6.1 ( Transporter, Caravelle, et California ). Ces trois gammes se complètent et vont donc cohabiter.

La face avant est très typée Volkswagen

L’intérieur néo-rétro fait référence à la teinte de carrosserie

Le volume est au rendez-vous dans l’ID.Buzz

L’arrière du nouvel ID.Buzz

Les couleurs vives dynamisent les lignes