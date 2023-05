La Tesla Model 3 restylée devrait ressembler à ça

Tesla Model 3 restylée – illustration : Sugar Design

Alors que les ventes de la Tesla Model Y ne cessent de progresser, la berline électrique Model 3 souffre davantage, cannibalisée par ce SUV. Dans le plus grand secret, Tesla prépare une Model 3 restylée, qui pourrait relancer la machine ! Voici les informations dont nous disposons déjà.

Un prototype aperçu récemment

Une photo a fuité sur internet d’une Tesla Model 3 restylée et débâchée…Cette image a été reprise par Sugar Design pour nous présenter un rendu propre d’une Model 3 MY24 en roulage !

La tendance actuelle est aux blocs optiques plus fins : cette modification du faciès de la familiale électrique Tesla lui redonnerait un bon coup de jeune. On remarque aussi que le dessin du bouclier avant est entièrement revu : il est plus rectiligne. La signature lumineuse visible ici fait penser à celle de la Model S restylée, un modèle dont la carrière commence à être particulièrement longue !

Pour mettre en oeuvre ces modifications, Tesla doit donc toucher à de nombreuses pièces de la face avant. Mais comme Tesla vise encore et toujours à réduire les coûts de production, on imagine que c’est aussi l’occasion de grapiller encore quelques dollars de ci de là…

Au global, les lignes de la Tesla Model 3 restylée apparaissent ainsi très actuelles, et rafraichies suffisamment.

D’autres changements pourraient apparaitre lors de ce restyling, avec de nouvelles fonctionnalités et peut-être une optimisation de la consommation pour augmenter l’autonomie. Tesla est bien placé dans ce domaine mais la concurrence travaille avec acharnement pour proposer des modèles aux autonomies record, et notamment du côté des constructeurs chinois.

Les rumeurs indiquent pour le moment une arrivée de cette nouvelle Tesla Model 3 en septembre 2023. Et en attendant le constructeur californien joue sur les promotions, les baisses de prix pour augmenter les volumes de ventes. Et ira même jusqu’à proposer une nouvelle version d’ici juin.

La gamme de la Tesla Model 3 va s’enrichir dans les prochaines semaines d’une nouvelle version à l’autonomie de 614 km. Il s’agit d’une Model Propulsion Grande Autonomie destinée aux professionels.