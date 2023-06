La nouvelle Tesla Model 3 présentée ce samedi 3 juin ?

La Tesla Model 3 sera restylée cette année : le projet baptisé « Highland » en interne devrait arriver autour de la rentrée, et des bruits de couloir parlent même d’une présentation imminente ce samedi 3 juin !

Une révélation anticipée ?

Du côté de Tesla, la berline électrique Model 3 aura été la plus vendue de la gamme pendant un certain temps. Elle est désormais largement éclipsée par les ventes du Model Y, plébiscité pour son format de SUV malgré une consommation supérieure, et une autonomie de fait plus réduite.

Tesla visant chaque année des hausses de production très importantes, il est inconcevable qu’un best-seller voit ses chantes chuter. En attendant qu’un Model 2 soit commercialisé, le Model 3 constitue la porte d’entrée de la marque américaine, avec les tarifs les plus accessibles.

Après des fuites possible d’un exemplaire sans camouflage il y a quelques semaines, Tesla pourrait bien anticiper la révélation de la version restylée de sa berline.

C’est Bloomberg, toujours très bien informé, qui a annoncé cette présentation pour le 3 juin, laquelle n’a curieusement pas du tout été confirmée par Tesla. D’ordinaire les constructeurs automobiles aiment planifier à l’avance leurs lancements, et invitent à la presse à des soirées de reveal. Mais Tesla ne fait rien comme les autres ! La présentation un samedi est aussi une manière de prendre la presse à revers, et sans doute de créer du buzz gratuit via les réseaux sociaux dont Twitter, désormais propriété d’Elon Musk.

Un restyling qui devra marquer les esprits

Pour son facelift, la nouvelle Tesla Model 3 devra marquer les esprits et non se contenter de modifications invisibles. L’image ci-dessous nous montre un prototype sans camouflage, qui pourrait être un exemplaire de pré-série. Celui-ci montre une face avant remaniée en profondeur, marquée par de nouveaux blocs optiques verticaux de taille bien plus réduite que sur le modèle actuel. Le bouclier est lui aussi redessiné, et l’ensemble se révèle plus consensuel. Le design Tesla ne plait en effet pas à tout le monde ! A confirmer lors du reveal.

Techniquement, en dehors du nouveau logiciel HW4, il est aussi probable que des modifications techniques interviennent pour favoriser la consommation et les niveaux d’autonomie.

Même si elle était présentée ce 3 juin, il est probable que la nouvelle version de la Model 3 ne soit pas commercialisée avant la rentrée.

En France, Tesla fait désormais partie des 10 marques les plus diffusées, grâce notamment au score impressionnant du Model Y. ( lire notre essai de la Tesla Model Y Dual Motor )