Nouvelle Lancia Ypsilon 2024 : ce qu’on sait déjà sur cette citadine

Lancia a désormais officialisé sa renaissance, avec un retour en France déjà en cours, qui se confirmera pour les automobilistes avec la possibilité de commander une Lancia dès l’année prochaine. Et ce ne sera heureusement pas l’ancienne Ypsilon qui sera concernée, mais une toute nouvelle génération. Voici les informations dont nous disposons à l’heure actuelle sur cette citadine, attendue pour 2024.

Une cousine de la Peugeot 208

Pour créer une nouvelle Lancia Ypsilon, la marque n’a pas eu besoin de partir d’une feuille blanche : l’appartenance au groupe Stellantis permet de piocher dans les plate-formes et éléments techniques du groupe. La nouvelle Ypsilon sera donc tout logiquement basée sur les soubassements de notre Peugeot 208 nationale, avec la plate-forme CMPi/eCMPi modulaire et multi-énergies. On s’attend d’ailleurs à avoir des annonces sur une plate-forme STLA Small, mais ce sera sans doute pour plus tard, lors du renouvellement des 208 et Corsa.

La nouvelle venue sera donc proposée au choix en hybride, et en électrique. En hybride, elle reprendra la dernière version du 3 cylindres 1.2 Puretech, avec une puissance de 100 ch et une boite électrifiée à double embrayage.

En électrique, l’Ypsilon 2024 devrait reprendre la motorisation de 156 ch de la e-208, avec une batterie de 54 kWh. De quoi afficher une autonomie de l’ordre de 400 km en cycle WLTP.

Le diesel sera exclu, et rien ne dit qu’une version essence sans hybridation et à boite manuelle soit proposée.

En revanche, Lancia prévoit une Ypsilon HF en 2025 ! Une sportive qui sera sans doute 100 % électrique, étant donné que les moteurs thermiques seront éradiqués dès 2028.

Un style inédit

Visuellement la petite Lancia pourra compter sur une carrosserie exclusive, et ne se contentera pas d’être une Corsa ou une 208 rebagdée. Pour relancer la marque, c’est le minimum ! Ces visuels basés sur une Corsa donnent en revanche l’idée de la face avant, largement inspirée des derniers concept cars Lancia, comme le concept Pu+Ra HPE. La signature lumineuse serait marquée par de grandes lignes qui se rejoignent sous le logo Lancia. La taille des projecteurs devrait être réduite, mais peut-être pas autant que sur l’image ci-dessus…

Lancia visera l’élégance, ce qui n’est pas toujours évident sur le segment B. Pas de surprise pour le format : il devrait s’agir d’une carrosserie 5 portes, autour de 4 mètres de long.

Autre information dont nous disposons : cette petite italienne ne sera plus produite à domicile, mais dans une usine Stellantis en Espagne, à Saragosse-Figueruelas.

Toujours vendue et très appréciée en Italie, la Lancia Ypsilon devra compter sur un nouveau réseau pour se refaire une place sur le marché français. Pas facile de revenir après des années d’absence…

La présentation devrait avoir lieu en mars prochain, pour une commercialisation au début de l’été 2024.